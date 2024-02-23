Washington Ukrayna istilasına destek oldukları gerekçesiyle Türkiye'den 16 şirkete yaptırım getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada ticari kısıtlamaların söz konusu şirketlerin Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü istila savaşını destekleyici etkinliklerde bulundukları gerekçesiyle getirildiğini duyurdu.

DW'nin haberine göre, yaptırım uygulanan 93 şirketten 63'ünün merkezinin Rusya'da, 16'sının Türkiye'de, 8'inin Çin'de ve 4'ünün Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu bildirildi. Şirketler ABD Ticaret Bakanlığı'nın "tüzel kişiler listesine" alındı ve ABD'den bu şirketlere sevkiyatlar yasaklandı.

Hazine ve Dışişleri Bakanlıklarından 550 yaptırım daha

Hazine Bakanlığı yaklaşık 300 ve Dışişleri Bakanlığı da 250'den fazla kişi ve kuruluş hakkında yaptırım kararı alındığını duyurdu. Yaptırımların hem Ukrayna savaşı hem de Rus muhalif Aleksey Navalni'nin tutuklu olduğu cezaevinde ölmesiyle bağlantılı olarak alındığı açıklandı.

ABD yaptırımları Rusya ekonomisini değişik kollardan yıpratmayı hedefliyor. Hedef alınan yapılar arasında Rusya finansal kuruluşları ve Rusya Ulusal Kartla Ödeme Sistemince işletilen Mir ağı bulunuyor. Enerji kolundaysa Rusya'nın Sibirya ve Baltık Denizinde sıvılaştırılmış doğal gaz üretim, geliştirme ve işletme projelerine katılan şirketler ve ayrıca Rus metalürji şirketleri yaptırımlara hedef oldu.

Moskova'nın yaptırımları aşmasını sağlayan yabancı şirketlerin yanı sıra Rusya ile İran arasındaki askeri işbirliği, Kuzey Kore'den cephane ithali gibi etkinliklerde yer alan şirketler de yaptırım listesinde.

Nükleer araştırmaların yapıldığı Aleksandrov Teknoloji Araştırma Enstitüsü de yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında. Rusya'da silah, cephane ve bağlantılı malzeme üretimine dahil 60 kişi ve kuruluş da yaptırımlara hedef oldu.

ABD yaptırımları Türkiye-Rusya ticaretini vurdu ABD'nin Rusya ile iş yapan finans kurumlarına yönelik yaptırım tehditleri de Türkiye-Rusya ticaretini olumsuz etkiledi. Türk İhracatçılar verilerine göre, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı Ocak'ta yıllık yüzde 30,4 düşüşle 551 milyon dolara geriledi. Birliğin kayıtlarına göre, Ocak 2023'te 972 milyon dolar olan ihracat miktarında önemli bir düşüş yaşandı. Reuters'ın 19 Şubat tarihli haberine göre, ABD'nin yaptırım hamlesi hem Türkiye'nin Rusya'dan ithal ettiği petrol hem de Türkiye'den Rusya'ya gönderilen mallarla ilgili bazı ödemeleri aksattı veya yavaşlattı. Moskova borsasında da Türk lirasının işlem hacmi neredeyse dörtte bire düştü. Banka yaptırımları, Rus bankaları ile muhabirlik ilişkilerini kesen ve Rusya'ya ait kurumsal hesapları kapatan Türk bankaları aracılığıyla yapılan banka ödemelerini etkiledi. Türk İhracatçılar Birliği, Ocak ayı ihracat verilerinde yıllık temelde bazı düşüşler olduğunu bildirdi. Kimyasal ürünler ihracatı yüzde 41,1, yaş sebze ve meyve ihracatı yüzde 20,4, otomobil ihracatı yüzde 7,6, makine ihracatı yüzde 23,9, elektronik ve elektrikli teçhizat sevkiyatı ise yüzde 48,8 düştü.

(AEK)