Washington Post‘un köşe yazılarında artık siyaset yasak

Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos, köşe yazıları ve editoryal görüşlerle ilgili "önemli bir değişikliğe" gittiklerini bildirdi.

Bezos, artık gazetenin görüş bölümünde bireysel hak ve özgürlükler ile serbest piyasalar üzerine yazılara yer verileceğini söyledi. Bu iki konuyla uyuşmayan görüşlerin artık Washington Post’ta yayımlanmayacağını duyurdu.

Eskiden gazetelerin okuyucularına tüm görüşleri kapsamaya çalışan geniş tabanlı bir görüş bölümü sunmayı hedeflediğine dikkat çekti. Değişimin gerekçesi olarak eski görüş yazılarının güncelliğini yitirdiğini ifade etti. "Bugün bu işi internet yapıyor" dedi.

Bezos, serbest piyasalar ve kişisel özgürlüklere ilişkin görüşlerin mevcut haber piyasasında yeterince yer bulmadığına işaret ederek, bu boşluğu birlikte dolduracakları için heyecanlı olduğunu ekledi.

Bezos değişimi duyururken, bu değişikliklerin "özgürlük" temelindeki Amerikan prensiplerine dayandığını savundu.

Karar istifa getirdi

Bezos’un aldığı karar sonrasında gazetenin Editoryal Sayfa Editörü David Shipley işten ayrıldı.

Bezos, bu konu hakkında da "Çok hayran olduğum David Shipley'e bu yeni planı yönetme fırsatını sundum. Ona, eğer cevap 'kesinlikle evet' değilse, o zaman 'hayır' olması gerektiğini söyledim. David, dikkatlice düşündükten sonra geri çekilmeye karar verdi. Bu önemli bir değişim, kolay olmayacak ve yüzde 100 bağlılık gerektirecek” dedi.

Bezos, Post'un yeni editoryal yönetimini "sahiplenecek" yeni bir görüş editörü arayacağını da aktardı.

Çalışanları sert tepki gösterdi

Bezos'un duyurusu, bu hamleyi kamuoyu önünde eleştiren bazı Post çalışanları tarafından hemen tepkiyle karşılandı.

Yayıncının baş ekonomi muhabiri Jeff Stein değişikliği muhalif görüşlerin artık gazetede yayınlanmayacağını veya hoş görülmeyeceği şeklinde değerlendirdi. "Gazeteciliğime yönelik henüz bir saldırı hissetmedim” dedikten sonra “Bezos haber tarafına müdahale etmeye çalışırsa derhal istifa edeceğim” diye ekledi.

2024'ün sonunda gazeteden ayrılan Amanda Katz da değişikliği “Daha önce bu bölüme canlılık kazandıran güçlülerin hesap verebilirliği, adalet, demokrasi, insan hakları ve doğru bilgi ilkelerinin beyaz bir erkek milyarderin çıkarcı gündemi lehine mutlak bir şekilde terk edilmesi” olarak nitelendirdi.

Bezos ve Post'un yeni yönü

Revizyon Washington Post’un onlarca yıldır devam eden ABD başkan adaylarını destekleme geleneğine (Son seçimde Trump’ın rakibi Kamala Harris’i) son vermesinden aylar sonra geldi.

Bezos'un bu kararının ardından Washington Post 250 binden fazla abone kaybetti. Ayrıca editör ve muhabir kadrosundan bazı isimler tepki amacıyla istifa etti.

Kasım seçimleri öncesinde, medya patronlarını Donald Trump'a yakınlaşmaya başladı. Eleştirmenlere göre Bezos, Elon Musk ile yakınlaşan Trump'ın gözüne girmek için Washington Post'un editoryal stratejisini değiştirdiği yönünde.

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(HA)