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HABER
Yayın Tarihi: 7 Aralık 2023 21:48
 ~ Son Güncelleme: 7 Aralık 2023 21:53
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Washington Post çalışanları 1970'lerden bu yana ilk defa grev yaptı

Sendika liderleri, basın kuruluşunda 1970'lerden bu yana ilk kez grev yapıldığını, son dönemde gazetenin abone sayılarında durgunluk yaşandığını vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/07/washington-post-gazetesi-calisanlari-1970-lerden-bu-yana-ilk-defa-grev-yapti.jpg
Fotoğraf: AA

ABD'de, Washington Post gazetesinin çalışanları 1970'li yıllardan bu yana ilk defa grev kararı aldı.

"Yönetim pazarlık yapmayı reddetti"

Gazetenin 700 çalışanı (toplam çalışan sayısının yaklaşık 4'te biri), bağlı olduğu sendikaların aldığı karar gereği, sözleşme müzakerelerinin durdurulmasını ve beklenen işten çıkarmaları protesto etmek için 24 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.

Post Guild Sendikası yaptığı açıklamada, gazete yönetimiyle 18 aydır sözleşme müzakereleri yürüttüklerini, ancak yönetimin "iyi niyetle pazarlık yapmayı reddettiğini" ve müzakereleri durdurduğunu belirtti.

Abone sayısı düşüyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Sendika liderleri, basın kuruluşunda 1970'lerden bu yana ilk kez grev yapıldığını, son dönemde gazetenin abone sayılarında durgunluk yaşandığını vurguladı.

Ülke basınında, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Washington Post'un 2020'de 3 milyon civarındaki abone sayısının bu yıl yaklaşık 2,5 milyona düştüğü bilgisi yer aldı.

Gazetenin geçici genel müdürü Patty Stonesifer, ekim ayında yaptığı açıklamada, mali sıkıntıları gerekçe göstererek 240 kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu.

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(EMK)

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/haber/washington-post-tan-erol-onderoglu-na-destek-cagrisi-210338
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/haber/demirtas-washington-post-a-yazdi-207688
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