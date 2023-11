Washington'dan New York’a ABD’nin birçok kentinde Filistin’e destek eylemleri

Filistin-İsrail Savaşı 35. gününde sürerken Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) protestolar da devam ediyor.

San Francisco’dan New York’a, Washington'dan Philadelphia’ya kadar birçok şehirde hükümet binaları, gazeteler, İsrail’le işbirliği yapan firmalar hatta eğitim kurumları gösterilerin hedefi oldu. Halk barışçıl protestolar yaparak yetkililere ateşkes için baskı yaptı.

Medya çalışanları, ülkenin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın genel merkezinde oturma eylemi yaptı. Binanın lobisine kadar giren medya çalışanları New York Times'ı savaşla ilgili haberlerinde İsrail lehine önyargılı davranmakla suçladı. New York Times'ın İsrail yanlısı haber politikası protesto etti.

"New York Crimes" yazılı bir pankart açan protestocular burada Gazze'de öldürülen gazetecilerin ve sivillerin isimlerini okudu ayrıca Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesini talep etti.

New York Times çalışanlarına bir e-posta göndererek protestoların "barışçıl" olduğunu ifade ederek "hiçbir girişin engellenmediği" belirtti.

Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına "istifa" çağrısı

Gösterilere sahne olan bir başka şehir başkent Washington'du. İsrail’in Gazze’ye saldırılarını ve sivil halkı öldürmesini protesto eden eylemciler, "İsrail ırkçılığına giden tüm ABD fonlarını sonlandırın" yazan dövizler taşıdı.

Dışişleri Bakanlığı binasının girişinde bir araya gelen göstericiler, iş çıkışında yakaladıkları Bakanlık çalışanlarına karşı, "İstifa edin. İşi bırakın. İsrail'in katliamının ortağısınız." diye slogan attı.

ABD'nin Gazze konusundaki dış siyasetini eleştiren protestocular, Dışişleri Bakanlığı binasının tüm kapılarını tutarak, dışarı çıkan çalışanları yuhaladı.

Daha sonra başkentteki Filistin Halkı Müzesi önünde toplanan bir diğer gösterici grup, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenleri andı.

Filistinli mağdurlar için mum yakan eylemciler, ateşkes çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Celal Güneş / AA

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketini işgal ettiler

ABD'li yatırım firması BlackRock'un New York'taki genel merkezi de gösterilere sahne oldu. Firmanın "İsrail'e destek verdiği" gerekçesiyle bir grup aktivist kısa süreliğine dünyanın en büyük varlık yönetim şirketinin genel merkez binasını işgal etti.

"BlackRock saklanamazsın" şeklinde slogan atan Amerikalı aktivistler, genel merkezin lobisinde, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında 1 ayda hayatını kaybeden 4 binden fazla Filistinli çocuğun adının yazılı olduğu pankart açtı.

Ölen çocukların isimlerinin 3 sütun halinde yazılı olduğu rulo şeklindeki pankart, açıldığında BlackRock lobisindeki metrelerce alanı kapladı.

Grup ayrıca, Filistin halkının eşit şartlarda hayat yaşamak istediğini ve "insanları bombalayarak bu duygunun yok edilemeyeceği"ni vurguladı.

BREAKING: Activists shut down BlackRock HQ in NYC for investing over 33 billion in Israel’s genocide of Palestinians. #ShutItDown4Palestine pic.twitter.com/sPLB5M2TnS — Manolo De Los Santos (@manolo_realengo) November 9, 2023

İsrail’e silah satan Colt’un silah fabrikasını kapattılar

ABD’de protestoların bir başka adresi ünlü silah şirketi Colt Manufacturing’un Hartford'daki fabrikasıydı.

İsrail ile Filistin arasındaki savaşın ortasında İsrail'e satılan 24 bin silahı protesto etmek isteyen bir grup eylemci fabrika önünde toplandı. Fabrikanın dört kapısını da giriş çıkışlara kapattı.

Yaklaşık 100 kadar protestocu "Soykırımı, silahlandırmayı durdurun" ve "Filistin için kapatın" yazılı pankartlar taşıdı.

Bir protestocu, "Colt, Gazze'de devam eden soykırımın yanı sıra Batı Şeria'daki kanun dışı kanun dışı cinayetlerin de suç ortağıdır" dedi.

Grup, Colt’un İsrail'e silah sağlama anlaşmasına son verene kadar protestoyu devam ettirme kararında olduklarını açıkladı.

Üniversitelerde protestolar devam ediyor

Ülke çapındaki okullarda da Gazze'de ölen Filistinli siviller için protestolar vardı.

Boston Üniversitesi'nin öğrencileri ana kampüste bir oturma eylemi düzenledi. Üç saat süren oturma eylemi boyunca Filistin’de öldürülen yaklaşık 11 bin kişiden 1.800'ünün adı anma amacıyla okundu.

Bir öğrenci, "Bunun insan olarak hepimizin bir parçası olması gerektiğine inanıyorum çünkü bu bir insan hakları meselesi" dedi.

Fen-Edebiyat Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Mary Haddid, oturma eyleminin öğrencilerin "sessiz kalmayacaklarını ve suç ortağı olmayacaklarını" gösterdiğini söyledi. Hadid, " Bugünkü oturma eyleminin yöneticilere, öğrencilerin apartheid rejimi ve işgaline suç ortağı olmayacağını gösterdiğini umuyorum" dedi.

Minnesota Üniversitesi’nin öğrencileri ve öğretim görevlileri de Filistin’e destek için bir araya geldi.

Gazze'de öldürülen binlerce Filistinli sivilin isimlerinin halka açık alanlarda okunması için iki gün boyunca Northrop Alışveriş Merkezi'nde ve Morrill Hall'da eylem yapan topluluk, son olarak Filistin bayrağının görüntüsünü oluşturacak şekilde, üzerinde ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu yüzlerce küçük bayrağı çimlere yerleştirdi.

Gösterim tamamlandıktan sonra öğrenciler ve öğretim üyeleri sırayla ölenlerin isimlerini bağırdı.

Fotoğraf: Fight Back News

Sağlık çalışanlarından ‘ölümlü’ protesto

Philadelphia’daki sağlık çalışanları da İsrail’in öldürdüğü Filistinli sivilleri andı.

Sağlık çalışanları öldürülen Filistinlilerin hayatlarını onurlandırmak için Eyalet Kongre Binası'nda düzenlenen 'ölüm törenine' katıldı. Göstericilerin çoğu yerde yatarak Ortadoğu'da ateşkes çağrısında bulundu.

Yoldan geçenler de kornalarla protestoculara destek verdi.

RIGHT NOW in Philadelphia: Healthcare workers host die-in at City Hall to protest Biden and Netanyahu’s genocide in Gaza!#ShutItDown4Palestine pic.twitter.com/ibH9Id3SGd — Party for Socialism and Liberation (@pslnational) November 9, 2023

(HA)