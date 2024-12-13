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Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024 09:08
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2024 09:13
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WANA Kadın Dayanışma Ağı: Suriye'de kadınların hakları güvence altına alınmalı

WANA Kadın Dayanışma Ağı, Suriyeli kadınlarla dayanışma içinde olduklarını belirterek şu taleplerini sıraladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, bir mimari yapının dışındaki bir kadını tasvir ediyor. Kadın, açık bir alanda, bir sütunun köşesine yaslanmış şekilde oturuyor. Siyah bir çarşaf giymiş ve başını örten bir şekilde, kollarını kendine sararak içe dönük bir duruş sergiliyor. Bu haliyle sakin veya hüzünlü bir izlenim bırakıyor. Arka planda, tuğla ve koyu taşlarla kaplanmış bir duvar bulunuyor. Duvar üzerinde geleneksel motiflerle süslenmiş renkli bir çini dikkat çekiyor. Yan tarafta ise ahşap kapılar ve demir parmaklıklarla çevrili pencereler yer alıyor. Zeminde parlak taş kaplama görülüyor ve yerin düzenli geometrik desenlerle döşendiği fark ediliyor. Fotoğraf, yalnızlık ve düşünceli bir ruh hali hissi uyandırırken, aynı zamanda mimari detaylar sayesinde mekânın kültürel veya dini bir bağlam taşıdığına işaret ediyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

WANA (Batı Asya ve Kuzey Afrika) Kadın Dayanışma Ağı (WWSN), Suriye’deki son gelişmeler ve değişen bölgesel dinamiklere ilişkin endişelerini dile getiren bir açıklama yaptı.

İç savaşın sona erdiği Suriye’de yeni liderlerin yönetimi devralmasıyla birlikte, kadınların haklarının ve statülerinin korunması konusunda ciddi riskler olduğu vurgulandı.

Kadın haklarına yönelik tehditler

Açıklamada, geçmişte radikal İslamcı gruplarla bağlantıları bulunan yeni liderlerin kadın hakları konusunda güven vermediği belirtildi. WANA, Suriyeli kadınların yıllardır seküler bir devlet çatısı altında, Kadın Hakları ve İnsan Hakları Uluslararası Şartı’na uygun yasalar için mücadele ettiğini hatırlatarak, kadınların liderlik kapasitelerini defalarca kanıtladığını vurguladı. Ancak, yeni geçici hükümetin ataerkil gelenekleri sürdürdüğüne ve kadınların karar alma süreçlerinden dışlandığına dikkat çekildi.

Kadın dayanışması talepleri

WANA Kadın Dayanışma Ağı, Suriyeli kadınlarla dayanışma içinde olduklarını belirterek şu taleplerde bulundu:

  • Seküler Devlet: Suriye’de seküler bir devletin kurulması ve dinin özel bir mesele olarak tanınması gerektiği ifade edildi.
  • Kadın Liderliği ve Katılım: BM Güvenlik Konseyi’nin 1325 sayılı kararı uyarınca kadın liderliği ve barış süreçlerine katılım sağlanmalıdır.
  • Cinsiyet Eşitliği: Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği, siyasi, sosyal ve ekonomik süreçlerin merkezine yerleştirilmelidir.
  • Kadınların Güçlenmesi: Yeni hükümet, kadınların güçlenmesi için eğitim ve kapasite geliştirme programlarına kaynak sağlamalıdır.
  • Şiddetten Korunma: Kadınları her türlü şiddetten koruyacak yasaların en kısa sürede çıkarılması ve uygulanması gereklidir.

Kadın haklarının izlenmesi ve ataerkilliğe karşı mücadele

WANA Kadın Dayanışma Ağı, Suriye’nin barış müzakerelerini ve yeniden yapılanma süreçlerini yakından takip edeceğini belirtti. Kadınların karar alma mekanizmalarına katılımını sağlama kararlılığıyla, ataerkil sistemlere karşı mücadeleye devam edileceği ve demokrasi, eşitlik, özgürlük ve onur temelinde bir gelecek inşa edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kadınların güçlü geleceği için çağrı

WANA, Suriyeli kadınların mücadelesine destek çağrısında bulunarak, “Etnik köken, din, cinsiyet ve cinsel yönelim fark etmeksizin bir toplum inşa etmekte kararlıyız. Kadınların seslerini yükseltmesi ve özgürlüklerini kazanması için dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz” mesajını paylaştı.

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(EMK)

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