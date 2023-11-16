Walter Astral, Digital Cultures Festival için Diyarbakır'a geliyor

Digital Cultures Festival üçüncü senesinde 3 farklı şehirde düzenlenecek.

Institut Français de Turquie ile Amidart işbirligiyle gerçekleşecek dijital etkinliklerin Diyarbakır ayağı ile başlayacak Festival’de Walter Astral, 22 Kasım’da Hayal Kahvesi’nde olacak.

Walter Astral, Ovhal 44'ün kaptanı ve Zaspero olarak da bilinen Tristan Thomas ile Polycool'un şarkıcısı Tino Gelli’den oluşuyor. İkili psikedelik pop, asidik tekno ve hause türünde melez müzik tarzlarıyla biliniyor.

28 Kasım’a kadar Diyarbakır’ın yanı sıra İstanbul ve İzmir’de gerçekleşecek olan Festival’e ayrıca Fransız-Cezayir’den elektronik müzik prodüktörleri Kabylie Minogue, İzmir-İstanbul ortak projesi Yiğit Boyunağa ve Simülasyon ve İstanbul merkezli dijital sanat Stüdyosu Motus Lumina katılacak. (FD)