Walîtiya Stenbolê: Kesek mir, 5 kes jî hatin desteserkirin

Walîtiya Stenbolê derbarê çalakiya ku duh sêşemê (17ê Çiriya Pêşiyê) li ber avahiya Serkonsolosxaneya Îsraîlê hat lidarxistin de daxuyanî da.

Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku di çalakiyan de kesekî krîza dil derbas kir û mir, 5 kesên ku di çalakiyan de alozî derdixistin hatin desteserkirinkirin.

Di daxuyaniyê de her wiha hate diyarkirin ku 43 jê polîs 63 kes birîndar bûne.

Walîtiyê di daxuyaniyê de weha got:

“"Hêzên me yên ewlehiyê ji bo rê li bûyerên mezin bigirin mudaxeleyî koma xwepêşander kir û ketina avahiya konsolosxaneyê asteng kirin. Her wiha 5 kesên ku barîyerên polîsan derbas kir û êrişî hêzên me yên emnîyetê kirin hatin desteserkirin.”

“Di dema xwepêşandanê de welatiyê me yê bi navê Eshabîl Tûfekçî yê di sala 1958an de ji dayik bûye ku ew jî li cihê bûyerê bû, krîza dil derbas kiriye û piştre birine nexweşxaneyê."

“Tevî midaxaleyan ji mirine nefilitî, koça dawî kir. Di bûyeran de 43 jê polîs bi giştî 63 welatî birîndar bûn.”

