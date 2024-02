Walîtiya Dêrsimê çûna ji bo Îlîçê qedexe kir

Duh di derdora seat 14.30an de li qada mezin a ku tesîsa Kana Zêr ya Çöpler a Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.ya li navçeya Îliça Erzinganê ax herifî. Piştî bûyerê walîtîya Dêrsimê çûna ji bo Erzinganê heta 18ê Sibatê qedexe kir.

Walîtiyê di daxuyaniya xwe de destnîşan kir ku çûna ji bo Erzinganê di çarçoveya xala 11/Cyê ya Qanûna Îdareya Bajarî ya bi Hejmar 5442 ji saet 00.01ê 14.02.2024an heta saet 23.59ê 18.02.2024an hatiye qedexekirin.

Qada kana zêran a Îliçê herifî: Herî kêm 9 karker di binê axê de ne

Kesên bixwazin biçin wê bên desteserkirin

Li aliyê din Komeleya Hawirdorê ya Mûnzûrê ragihand ku endamên wan ên ku xwestin biçin Îliçê, di ketina navçeya Pûlûmûr a Dêrsimê de hatine rawestandin.

"Endamên me yên ku ji bo biçin Îlîça Erzînganê ji navenda Dêrsimê ketin rê, destûr nayê dayîn ji Dersimê derkevin. Biryara walîtiyê weke hêcet hat nîşandan û endamên me li noqteya leşkerî hatin rawestandin. Endam û rêveberên nûnertiya me ya Dêrsimê li Pûlûmûrê hatine rawestandin."

Parêzer Gokmen Yeşîl jî li ser hesabê xwe yê medyaya civakî ragihand ku di derketina Dersimê de ji aliyê polîsan ve hatiye rawestandin û desteserkirin.

“Çûna me ya ji bo herêma kana Îliçê bi biryara walîtiyê tê astengkirin. Di derketina Dersimê de ekîbên polîsan li ser rêya sereke barîkat danîne û em dan sekinandin û diyar kirin ku derketin qedexe ye. "Yên ku destûr dan qetlîamê, niha jî bi binpêkirina hiqûqê careke din hewl didin pêşî li hevgirtinê bigirin."

(TY/AY)