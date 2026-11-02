Volvac'ta sendikal örgütlenmenin ardından 35 işçi işten çıkarıldı

İstanbul Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Volvac Paketleme ve Gıda Makinaları fabrikasında, DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın toplu iş sözleşmesi için gerekli çoğunluğu sağlamasının ardından işten çıkarmalar başladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetki tespit yazısı 15 Ekim 2026'da sendikaya ulaştı. İşveren, 23 Ekim'den itibaren beş işçinin işine son verdi.

🔴VOLVAC DİRENİŞİMİZ 8. GÜNÜNDE👇 📢"Her yer Volvac, her yer direniş!" İstanbul Tuzla’da, anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye oldukları için işten atılan Volvac işçileriyle birlikte direnişimizi omuz omuza, kararlılıkla sürdürüyoruz. Arkadaşlarımız işe dönene, sendikal haklarımız tanınana dek mücadeleye devam! #VolvactaDirenişVar #SendikaHakkımızEngellenemez — BİRLEŞİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) November 2, 2026

Birleşik Metal-İş, işçilerin sendikal örgütlenme nedeniyle işten çıkarıldığını belirterek 26 Ekim'de fabrika önünde direniş başlattı.

Sendikanın 30 Ekim tarihli açıklamasına göre, direnişin beşinci gününde 35 işçi daha işten çıkarıldı. Böylece fabrikadaki sendika üyelerinin tamamının işine son verildi.

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Birleşik Metal-İş'in sosyal medya açıklamasında, ilk beş işçinin ardından 35 işçinin daha işten çıkarıldığı belirtildi.

Sendika, işverenin sendikal örgütlenmeyi engellemeye çalıştığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Sendikaya üye olmak anayasal haktır. İşçileri anayasal haklarını kullanarak sendikalı oldukları için işten çıkaran Volvac işvereni suç işlemeye devam ediyor.”

“İşçiler işe dönene kadar mücadele edeceğiz”

Birleşik Metal-İş, işten çıkarmalara rağmen direnişin süreceğini açıkladı.

Sendika, işverenin uygulamalarının işçilerin anayasal haklarını ihlal ettiğini savunarak işten çıkarılan bütün üyelerinin işe iadesini istedi.

Sendikanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İşten atmalarla, baskılarla bizi yıldıramaz, haklarımızdan vazgeçiremezsiniz! İşimize, ekmeğimize, sendikal haklarımıza, birbirimize sahip çıkacak, direnişimizi büyüteceğiz!”

Sendika, bütün işçiler işe dönene ve sendikal haklar tanınana kadar mücadeleyi sürdüreceğini bildirdi.

🔴 VOLVAC İŞVERENİ SUÇ İŞLİYOR: SENDİKAMIZ ÜYESİ TÜM İŞÇİLER İŞTEN ÇIKARILDI! İstanbul Tuzla’da bulunan Volvac fabrikasında, işten atılan beş arkadaşımızın işe iadesi ve sendikal haklarımıza saygı gösterilmesi talebiyle sürdürdüğümüz direnişin 5. gününde 35 arkadaşımız daha işten atıldı. Böylece fabrikada sendikamız üyesi tüm işçiler işten çıkarıldı! Sendikaya üye olmak ANAYASAL HAKTIR! İşçileri anayasal haklarını kullanarak sendikalı oldukları için işten çıkaran Volvac işvereni suç işlemeye devam ediyor! İşten atmalarla, baskılarla bizi yıldıramaz, haklarımızdan vazgeçiremezsiniz! İşimize, ekmeğimize, sendikal haklarımıza, birbirimize sahip çıkacak, direnişimizi büyüteceğiz! İşten atılan tüm arkadaşlarımız işe dönene, sendikal haklarımız tanınana kadar omuz omuza mücadeleye devam! #VolvactaDirenişVar #SendikaHakkımızEngellenemez — BİRLEŞİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) October 30, 2026

Sendikal nedenle işten çıkarma yasak

Anayasa'nın 51. maddesi, çalışanların sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkını güvence altına alıyor.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 25. maddesi ise işçilerin sendika üyeliği veya sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılmasını yasaklıyor.

Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesi de sendikal hakların kullanılmasının belirli yöntemlerle engellenmesini suç olarak düzenliyor.

Birleşik Metal-İş, Volvac'taki işten çıkarmaların bu düzenlemelere aykırı olduğunu savunuyor.

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Ne olmuştu? İstanbul Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Volvac fabrikasında çalışan işçiler, Eylül 2026'da DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nda örgütlenmeye başladı. Sendikanın gerekli çoğunluğu sağlamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetki tespit yazısı 15 Ekim'de sendikaya ulaştı. Ancak 23 Ekim'de beş işçinin işten çıkarılması üzerine işçiler, 26 Ekim'de işe iade ve sendikal haklarının tanınması talebiyle fabrika önünde direnişe başladı. Direnişin beşinci günü olan 30 Ekim'de yeni işten çıkarmalar yaşandı. Birleşik Metal-İş, 35 işçinin daha işten çıkarıldığını ve fabrikadaki sendika üyelerinin tamamının işine son verildiğini açıkladı. Sendika, işten çıkarmaların sendikal örgütlenmeyi engellemeye yönelik olduğunu savunarak bütün işçiler işe dönene ve sendikal hakları tanınana kadar direnişi sürdüreceğini duyurdu.

(FY)