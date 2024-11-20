Volkswagen işçi çıkartmaktan vazgeçmezse Almanya tarihi bir grevle karşılaşacak

Almanya'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW) eylülde Almanya'daki fabrikalarını kapatma planlarını açıklamasıyla patlak veren krizin ufkunda ülke tarihinin en büyük grevinin gerçekleşme olasılığı belirdi.

Ülke içindeki işletmelerinde yüksek üretim maliyetlerinden Çin'deki satışların gerilemesine kadar çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını ileri süren VW geçtiğimiz ay Almanya içindeki en az üç fabrikasını kapatmaya ve maliyetleri düşürmeye yönelik karmaşık bir plan kapsamında "onbinlerce iş"ten çekilmeye hazırlandığını duyurmuş ve işten çıkarılmayacak işçilerin ücretlerinde yüzde 10'luk bir kesinti hedeflediğini açıklamıştı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KRİZ Volkswagen, 10 fabrikasından 3'ünü kapatıp işçi çıkartmayı, işçiler direnmeyi planlıyor

Perşembe günü VW patronları ve işçi temsilcileri arasında başlayacak müzakereler öncesinde, IG Metall sendikası yönetimi işçilerin önerilerine kulak vermeye ve dramatik planlarından vazgeçmeye çağırdı.

"Onlarca yıldır görülmedik bir grev yaşanır"

Sendikanın müzakerecisi Thorsten Groeger çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında "Volkswagen yönetimi aşırı tutumlarında ve fabrika kapatmaları konusunda ısrar ederse [...] o zaman [...] bu ülkede lokavtlara karşı onlarca yıldır görülmemiş bir grev yaşarız ve "[üstelik] bu, jeopolitik krizler, ekonominin zayıflaması, çoğunluğu kaybetmiş bir hükümet ve geçiş sürecindeki bir sanayinin oluşturduğu bir konjonktürde gerçekleşir." dedi.

İşçi temsilcisinin hatırlattığı gibi otomotiv devininin içine düştüğü kriz, Şansölye Olaf Scholz'un "Trafik Lambası" koalisyonunun kasım başlarında çökmesinin ardından şubatta erken seçime gidecek olan Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki belirsizliklerin ortasında büyümeye devam ediyor.

İşçiler yol gösterme çabasında

İşçi temsilcileri, Almanya'daki en az üç VW fabrikasının risk altında olduğunu ve otomotiv sanayisinin amiral gemisinde on binlerce kişinin işten çıkartılabileceğini, kalan çalışanların ise büyük maaş kesintileriyle karşı karşıya olduklarını hatırlattılar.

Sendika, çarşamba günü, fabrikaları kapatmak veya personeli maaş kesintilerine uğratmak zorunda kalmaksızın tasarruf sağlanabilecek adımlardan oluşan bir öneri getirdi.

Sendika, fabrika kapatmak yerine, yönetim ve personelin ikramiyelerden vazgeçmesi ve bazı fabrikalardaki aşırı istihdamla başa çıkmak için daha kısa çalışma saatlerinin kabul edilmesi karşılığında ücret artışı taleplerinden vazgeçmeyi önerdi.

VW'nin işçi konseyi başkanı Daniela Cavallo, görüşmeler sırasında yönetimin şimdiye kadar kendilerine sunduğu her senaryonun fabrika kapatmayı ve önemli sayıda işçi çıkartmayı içerdiğini söyledi.

"Bu tasavvur bile edemeyeceğimiz ve kırmızı çizgilerimizi büyük ölçüde aşan bir senaryo" diye ekledi.

Perşembe günkü görüşmelerde VW ve IG Metall arasında bir anlaşmaya varılamazsa, VW çalışanlarının aralıktan sonra greve gitmeleri gündemde.

Temel VW modellerinden Seat, Skoda ve Porsche'ye kadar 10 markadan oluşan bir ürün yelpazesi üreten Volkswagen, geçtiğimiz ay üçüncü çeyrekte kârlarında yüzde 64 oranında düşüş bildirmişti.

(AEK)