Volkswagen 50 bin kişiyi daha işten çıkarmayı planlıyor

Volkswagen Denetleme Kurulu, şirket yönetiminin hazırladığı “Gelecek Planı”nı oybirliğiyle onayladı.

Plan, dünya genelinde 50 bin kişilik ek istihdam azaltımının yanı sıra model sayısının ve üretim kapasitesinin düşürülmesini öngörüyor. Şirket, araç portföyünü 2035’e kadar yüzde 50 azaltmayı hedefliyor.

Volkswagen yönetimi, kararın gerekçeleri arasında küresel rekabeti, değişen talebi ve otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşümü gösterdi.

Şirketin yaklaşık 650 bin çalışanı bulunuyor. Planlanan 50 bin kişilik ek işten çıkarma, toplam çalışanların yaklaşık yüzde 8’ine karşılık geliyor.

Dört fabrikanın geleceği belirsiz

Yeniden yapılandırma planı Almanya’daki Neckarsulm, Emden, Zwickau ve Hannover fabrikalarını da kapsıyor.

Bu fabrikalar için 2030’lu yıllardan itibaren yeni üretim siparişleri öngörülmüyor. Ancak Denetleme Kurulu, fabrikaların kapatılması yönünde kesin bir karar vermedi. Şirket, tesisler için alternatif kullanım olanaklarının araştırılacağını açıkladı.

Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo ile IG Metall Başkanı Christiane Benner de toplantının ardından hiçbir fabrikanın kapatılmasına karar verilmediğini söyledi.

Fabrikalar için gündeme gelen seçenekler arasında Çin’de geliştirilen modellerin Almanya’da üretilmesi, bazı tesislerin askeri üretime yönelmesi ya da mevcut modellerin üretiminin başka fabrikalardan bu tesislere kaydırılması bulunuyor.

Avrupa’da üretim kapasitesi azaltılacak

Volkswagen, Avrupa’daki üretim kapasitesini 500 binden fazla araç azaltmayı planlıyor. Yeniden yapılandırmanın şirkete maliyetinin 10 milyar avroya kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Plan kapsamında yöneticiler ve üretim hattında çalışan işçiler arasında da personel azaltımına gidilecek.

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu kararın şirketin geleceği için çok güçlü bir sinyal olduğunu belirterek, "İkonik markalarımızı daha çekici, daha güçlü ve daha rekabetçi hale getirmek için önümüzdeki yıllarda yüz milyarlarca avro yatırım yapacağız." ifadesini kullandı.

Çin’de satışlar geriledi

Volkswagen’in yeniden yapılanma kararında özellikle Çin pazarındaki kayıplar etkili oldu.

Şirket, en önemli pazarlarından biri olan Çin’deki satışların gerilemesi nedeniyle yılın ilk yarısında vergi sonrası kârının yüzde 30 düştüğünü açıkladı.

Volkswagen, Çin’de içten yanmalı motorlu araçlarda güçlü konumunu korusa da elektrikli otomobil pazarında yerli üreticiler karşısında pazar kaybediyor. Avrupa otomobil pazarındaki daralma ve ABD’nin gümrük politikaları da şirketin maliyet baskısını artırıyor.

Volkswagen’in operasyonel kâr marjı yüzde 3,8’e gerilerken şirket yönetimi, işten çıkarmalar ve kapasite azaltımıyla bu oranı yüzde 9’a çıkarmayı hedefliyor.

Sendikalar işten çıkarmalara karşı

Volkswagen’de çalışan temsilcileri ve IG Metall, yeni işten çıkarma planlarına karşı çıkıyor.

Sendika, Aralık 2024’te halihazırda 50 bin kişilik istihdam azaltımını içeren bir anlaşma yapıldığını hatırlatıyor. IG Metall temsilcileri, kısa vadeli tasarruf amacıyla fabrikaların geleceğini tehlikeye atacak önlemleri kabul etmeyeceklerini söylüyor.

Almanya basını, önceki kesintiler de hesaba katıldığında Volkswagen’de toplam iş kaybının 100 bine ulaşabileceğini öne sürüyor. Şirket ise bu sayı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.

Volkswagen’in yeniden yapılanması, şirket yönetimi, işçi temsilcileri ve Volkswagen’de özel oy haklarına sahip Aşağı Saksonya eyaleti arasında aylardır süren görüşmelerin ardından kabul edildi. Şirketin Almanya’daki fabrikalarının geleceğine ilişkin müzakereler ise sürecek.

Öte yandan Volkswagen günümüzde sadece binek otomobil markası değil, bir şirketler grubu. Bünyesinde Audi, Porsche, Škoda, SEAT/Cupra, Bentley, Lamborghini, Ducati gibi markalar da yer alıyor. İşten çıkarmalar grup genelindeki markaları da kapsamı içine alıyor.

(HA)