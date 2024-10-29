Volkswagen, 10 fabrikasından 3'ünü kapatıp işçi çıkartmayı, işçiler direnmeyi planlıyor

Almanya'nın sıkıntıdaki otomotiv devi Volkswagen'in (VW) işçi temsilcileri şirketin Almanya içindeki en az üç fabrikasını kapatmayı ve maliyetleri düşürmeye yönelik karmaşık bir plan kapsamında "onbinlerce iş"ten çekilmeye hazırlandığını duyurdular.

VW yönetiminin yürürlüğe koymaya hazırlandığı plan, iş yerlerinin kapatılmasından sonra geri kalan fabrikaların küçültülmesini ve VW markası altında çalışmakta olan işçilerin ücretlerinde yüzde 10'luk bir kesintiye gitmeyi de içeriyor.

Şirketin Almanya'daki 10 fabrikasında çalışanları yönetimin kararları konusunda bilgilendiren VW işçi konseyi, işverenin planlarına karşı direneceklerini duyurdu.

İşçiler ne diyor?

Wolfsburg'daki bilgilendirme etkinliğinde bir araya gelen yüzlerce işçiye seslenen VW İşçi Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, "[Şirketin] Yönetim Kurulu[nun], Almanya'daki en az üç VW fabrikasını kapatmak ist[ediğini]" ve "kalan tüm tesislerin de küçültüleceğini "söyledi.

İşçi konseyine göre, kısa süre önce Porsche'den beklenen bir siparişin gerçekleşmemesi nedeniyle özellikle Osnabrück'teki fabrika özellikle risk altında.Cavallo, VW Yönetim Kurulunun ayrıca tüm departmanların tasfiye edileceği veya yurtdışına taşınacakları zorunlu tensikat planlamaları yaptığını söyledi.

"Bu planlardan tüm Alman VW fabrikaları etkileniyor. Hiçbiri güvenli değil," diyen İşçi Konseyi Başkanı Cavallo daha fazla ayrıntı vermedi. VW, Almanya'da yaklaşık 120 bin işçi çalıştırıyor ve bunların yaklaşık yarısı Wolfsburg'da çalışıyor. VW markası altında Almanya'da işletilen toplam 10 tesisin altısı Aşağı Saksonya, üçü Saksonya'da ve biri de Hessen'de.

İşveren ne diyor?

Şirket kaynaklarına gönderme yapan finans odaklı Handelsblatt gazetesine göre, Volkswagen CEO'su Oliver Blume, VW markası altında yaklaşık 4 milyar avro maliyet tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

VW, bu amaçla şirketin 87 yıllık tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarının bazılarını kapatmayı gündeme aldı. Handelsblatt, buna ek olarak VW'de kalacak olan tüm personelin ücretlerinde yüzde onluk bir kesinti ve 2025 ve 2026'da ücret artışı yapılmamasının planlandığını yazdı. İkramiyelerde indirime gidilmesi de masada.

Bu planlar, VW yöneticilerini 10 markadan oluşan grubu kötü yönetmek ve üretici kuruluş için sürdürülebilir bir gelecek sağlamaktan çok kâr hırsına kapılmakla suçlayan işçi temsilcilerince öfkeyle karşılanıyor.

Çin piyasasındaki büyük rekabet

Volkswagen, eylülde çalışanları şaşırtan bir açıklamayla derin bir yeniden yapılandırmaya gerek duyduğunu ve önemli işten çıkarmaların yanı sıra fabrika kapatmaların gündemde olduğunu duyurmuştu.

VW, bu kapsamda 30 yılı aşkın bir zamandır yürürlükte olan iş güvencesi planını da iptal etti ve 2025 ortasından başlayarak tensikatın önünü açtı.

VW'nin güçlü işçi konseyi ve sendika liderleri yönetimin planlarına karşı kuvvetli bir direniş göstermeye ant içti.

Ancak VW yönetimi, maliyetlerin yüksekliğini, elektrikli araçlara geçişteki duraksamaları öne sürerek ihracat piyasasındaki kilit pazar Çin'deki keskin rekabete yanıt verebilmek için kesintilerin zorunlu olduğunu iddia ediyor.

Almanya sanayisinin amiral gemisi olan otomotiv sektöründeki rakip firmaların da benzer sıkıntılarla karşı karşıya kalmış olmaları Avrupa'nın en büyük ekonomisini büyük bir gerilemeyle yüz yüze getiriyor.

Hükümet ne diyor?

Berlin'deki koalisyon hükümeti, şirketi Volkswagen'de toplu bir tensikat olasılığna karşı uyardı.

Hükümet sözcüsü Wolfgang Büchner, Şansölye Olaf Scholz'un tutumunun "geçmişteki olası yanlış yönetim kararlarının faturasının çalışanlara çıkarılmaması gerektiği" noktasında olduğunu söyledi. Sözcü Scholz'un, odağın "işleri koruma ve güvenceye alma"ya yerleştirilmesinde ısrarlı olduğunu ekledi.

İşçiler: "Sorunlar ciddi, ama yönetimin hala bir planı yok"

İşçi konseyi pazartesi günü yaptığı açıklamada VW'nin "ciddi sorunları" olduğunu doğruladı ancak, konsey lideri Cavallo şirket yönetiminin hala "bir gelecek planı" olmadığını söyledi.

"Bütün bu kesintiler ve tensikat ne için?" diye soran işçi lideri yöneticileri "Hala masada bir hamle planı, geleceğin üretim hattına dair bir konsept ve teknolojik liderliğimizi nasıl geri kazanabileceğimize ilişkin bir fikir yok." diyerek suçladı.

Cavallo, gerilimin "yakında tırmanabileceği" konusunda da uyardı ve grevin eli kulağında olduğunu söyledi. Volkswagen, Çarşamba günü IG Metall sendikasıyla toplu iş görüşmelerinin ikinci turu için masaya oturacak. Birinci turda sendika, yüzde yedi ücret artışı talep etmiş ve işveren talebi reddetmişti.

Volkswagen kısa süre önce 2024 görünümünü düşürmüştü. Çarşamba günü hayal kırıklığı yaratması beklenen üçüncü çeyrek sonuçlarını yayınlaması bekleniyor.

(AEK)