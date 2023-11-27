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DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Kasım 2023 21:51
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2023 22:37
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BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ

Volker Türk: "Gazze'de insani arayı şiddete kalıcı son için kullanma zamanı"

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 75. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Cenevre'de düzenlen İş Dünyası ve İnsan Hakları başlıklı foruma katılan Türk, Gazze'de çatışmalara verilen arayı 'son 7 haftanın cehennem ateşinden çıkıp soluklanmak için önemli bir soluklanma fırsatı" olarak tanımladı.

Cenevre

Cenevre
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/27/volker-turk-gazze-de-insani-arayi-siddete-kalici-son-icin-kullanma-zamani.jpg
Türk, Refah Sınır Kapısında/unnews

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Pazartesi günü, Gazze'deki insani arayı "şiddete kalıcı bir son vermek" için kullanmanın zamanı olduğunu söyledi.

Türk, BM insan hakları ofisinden paylaşılan bir sosyal medya mesajında "Gazze'de siviller için son 7 haftadır süren cehennem ateşine önemli bir ara verildi, bazı aileler sevdiklerine kavuştu" dedi.

BM İnsan Hakları şefi , "Bu arayı şiddete kalıcı bir son vermek, sefaletten kurtulmak, sürdürülebilir ve kalıcı bir barışa giden yolu açmak için kullanmanın zamanı" dedi. 

Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda Cuma günü yürürlüğe giren dört günlük insani yardım molası, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını geçici olarak durdurdu.

Aranın sürmesi ya da kalıcı hale getirilmesine yönelik yaygın çağrılara karşın İsrail, ara sona erdiğinde saldırılarına yeniden başlayacağına ilan etti. Aranın ancak rehine takaslarının süre gitmesi halinde uzatılmasına kapı açtı. 

(AEK)

Volker Türk BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Gazze
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