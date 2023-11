Volker Türk: "Gazze'de insani arayı şiddete kalıcı son için kullanma zamanı"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Pazartesi günü, Gazze'deki insani arayı "şiddete kalıcı bir son vermek" için kullanmanın zamanı olduğunu söyledi.

Türk, BM insan hakları ofisinden paylaşılan bir sosyal medya mesajında "Gazze'de siviller için son 7 haftadır süren cehennem ateşine önemli bir ara verildi, bazı aileler sevdiklerine kavuştu" dedi.

BM İnsan Hakları şefi , "Bu arayı şiddete kalıcı bir son vermek, sefaletten kurtulmak, sürdürülebilir ve kalıcı bir barışa giden yolu açmak için kullanmanın zamanı" dedi.

