Volker Türk: "Gazze'de insani arayı şiddete kalıcı son için kullanma zamanı"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Pazartesi günü, Gazze'deki insani arayı "şiddete kalıcı bir son vermek" için kullanmanın zamanı olduğunu söyledi.

Türk, BM insan hakları ofisinden paylaşılan bir sosyal medya mesajında "Gazze'de siviller için son 7 haftadır süren cehennem ateşine önemli bir ara verildi, bazı aileler sevdiklerine kavuştu" dedi.

BM İnsan Hakları şefi , "Bu arayı şiddete kalıcı bir son vermek, sefaletten kurtulmak, sürdürülebilir ve kalıcı bir barışa giden yolu açmak için kullanmanın zamanı" dedi.

Important respite from the hellfire of the past 7 weeks for civilians in Gaza, some families reunited with loved ones. Time to use this pause to pave the way for a permanent end to the violence, a path out of misery, towards a sustainable and enduring peace. @volker_turk pic.twitter.com/TB1S3CPKXu — UN Human Rights (@UNHumanRights) November 27, 2023

Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda Cuma günü yürürlüğe giren dört günlük insani yardım molası, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını geçici olarak durdurdu.

Aranın sürmesi ya da kalıcı hale getirilmesine yönelik yaygın çağrılara karşın İsrail, ara sona erdiğinde saldırılarına yeniden başlayacağına ilan etti. Aranın ancak rehine takaslarının süre gitmesi halinde uzatılmasına kapı açtı.

(AEK)