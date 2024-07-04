ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Temmuz 2024 22:35
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2024 01:40
2 dk Okuma

BM İNSAN HAKLARI LİDERİ UYARDI

Volker Türk: "Avrupa'da, ötekinin karalanması, gelmekte olanın habercisidir"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Avrupa'da sağın yükselişinin “bir alarm zili” olarak anlaşılması gerektiğini anımsattı. “Nefret söylemine sıfır tolerans gösterilmesinin çok önemli" olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Volker Türk: "Avrupa'da, ötekinin karalanması, gelmekte olanın habercisidir"
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İnsan Hakları Bildirgesinin 75. yılı posteri önünde/BM

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, göçmenleri ve sığınmacıları insanlık dışı ilan eden anlatılara göndermede bulunarak, aşırı sağın Avrupa'daki siyasi kazanımları karşısında dikkatli olunması çağrısı yaptı. 

Nazizme gönderme

Volker Türk, Cenevre'deki BM Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında habercilerin sorularını yanıtlarken "Tarih bize, özellikle de Avrupa'da, ötekinin karalanmasının, ötekinin aşağılanmasının gelmekte olanın habercisi olduğunu söylüyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor." dedi. "Çalmamız gereken bir alarm zili bu."

Geçtiğimiz ay Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partilerin elde ettiği kazanımların ardından Fransa bu hafta sonu, aşırı sağ ve göçmen karşıtı Ulusal Birlik'in (RN) iktidara geçmesini önleme çabaları içinde ikinci tur seçimlere gidiyor.

Ülkesi 1930'larda antisemitizmin yuvası haline gelen ve 1938'de Nazi Almanyası tarafından ilhak edilmesinin ardından Holokost'a katılan Avusturya yurttaşı Türk, BM İnsan Hakları kuruluşunun başına geçmesindeki başlıca motivasyonunun gelecekte gerçekleşmesi muhtemel zulümleri önleme arzusu olduğunu dile getirmişti. 

Daha önceleri BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde üst düzey görevli olan Türk, yer aldığı kurumların insanları zulümden koruma gücünü çoğaltmak için yıllardır mücadele veriyor.

"Nefret söylemi ve karalamaya sıfır tolerans"

Türk, "Avrupa'da ne yazık ki, nefret söyleminde ve ayrımcılıkta artışla karşı karşıyayız. Siyasi liderlerin nefret söylemine ve insanların karalanmasına yönelik her tür girişime sıfır tolerans gösterilmesi gerektiği konusunda çok net olması önemli." dedi.

Türk, popülist, aşırılıkçı politikaların yükselişini, Covid-19 salgınına ve salgının yaşam maliyetlerini yükseltmek de dahil, "nüfusun büyük bir bölümünü haklarından mahrum bırakan, hayal kırıklığına uğratan" sonuçlarına bağladı.

BM İnsan Hakları lideri, "Geleneksel siyasi partiler, halkların ve seçmenlerin meşru şikâyetlerine nasıl yanıt verebileceklerini hiçbir zaman kendi başlarına düşünmezler." diye ekledi.

Dört yıllık BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görev süresinin neredeyse yarısını tamamlayan ve görevi özgürlüklere yönelik saldırılara karşı sesini yükseltmek olan Türk, bu konumunu iklim değişikliği gibi küresel meselelerin çöüzümünde etkili olmak için de kullanmayı umduğunu söyledi.

Filistin'de çalışmayı sürdürmek
"kesinlikle kritik"

Filistin'deki çatışmayı yorumlayan Türk, insan hakları konseyinin Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da işlenen suçların hesap verebilirliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmesinin önemi üzerinde durdu. Yetkililerle iletişim kurmanın yollarını ve araçlarını bulmak için izlemeyi, raporlamayı ve belgelemeyi sürdürmenin "kritik" olduğunu söyledi.

İnsan hakları ihlalleriyle mücadele için uluslararası bir mahkeme kurulmasına gerek olup olmadığı yönündeki soruya karşılık olarak da "Mevcut mahkemelerimiz var ve kullanılıyor." dedi. 

Türk, mevcut hesap verebilirlik mekanizmalarının işleyebilmesinin sağlanmasının "önemli" olduğunu da sözlerine ekledi.

(AEK)

insan hakları dünya militarizm nefret söylemi Volker Türk bm insan hakları komiserliği BM İnsan Hakları Konseyi
ilgili haberler
BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ KIBRIS RAPORU
Volker Türk: "Adanın bölünmüşlüğünden Kıbrıslı Türkler orantısız zarar görüyor"
5 Mart 2024
/haber/volker-turk-adanin-bolunmuslugunden-kibrisli-turkler-orantisiz-zarar-goruyor-292745
BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ
Volker Türk: "Gazze'de insani arayı şiddete kalıcı son için kullanma zamanı"
27 Kasım 2023
/haber/volker-turk-gazze-de-insani-arayi-siddete-kalici-son-icin-kullanma-zamani-288524
BM YÜKSEK KOMİSERİNİN GÜNDEMİ
Volker Türk: "Spor organizasyonları ırkçılığa karşı stratejiler geliştirmeli
24 Mayıs 2023
/haber/volker-turk-spor-organizasyonlari-irkciliga-karsi-stratejiler-gelistirmeli-279262
BM'DEN 2023'ÜN İLK İNSAN HAKLARI ÇAĞRISI
Volker Türk | Hükümetler keyfi gözaltı ve tutuklamalara son vermeli
6 Ocak 2023
/haber/volker-turk-hukumetler-keyfi-gozalti-ve-tutuklamalara-son-vermeli-272454
COP27 KONFERANSI İÇİN AÇIK MEKTUP
Volker Türk: "İnsan hakları iklim değişikliğiyle mücadelenin merkezine yerleşmeli"
2 Kasım 2022
/haber/volker-turk-insan-haklari-iklim-degisikligiyle-mucadelenin-merkezine-yerlesmeli-269402
ilgili haberler
BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ KIBRIS RAPORU
Volker Türk: "Adanın bölünmüşlüğünden Kıbrıslı Türkler orantısız zarar görüyor"
5 Mart 2024
/haber/volker-turk-adanin-bolunmuslugunden-kibrisli-turkler-orantisiz-zarar-goruyor-292745
BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ
Volker Türk: "Gazze'de insani arayı şiddete kalıcı son için kullanma zamanı"
27 Kasım 2023
/haber/volker-turk-gazze-de-insani-arayi-siddete-kalici-son-icin-kullanma-zamani-288524
BM YÜKSEK KOMİSERİNİN GÜNDEMİ
Volker Türk: "Spor organizasyonları ırkçılığa karşı stratejiler geliştirmeli
24 Mayıs 2023
/haber/volker-turk-spor-organizasyonlari-irkciliga-karsi-stratejiler-gelistirmeli-279262
BM'DEN 2023'ÜN İLK İNSAN HAKLARI ÇAĞRISI
Volker Türk | Hükümetler keyfi gözaltı ve tutuklamalara son vermeli
6 Ocak 2023
/haber/volker-turk-hukumetler-keyfi-gozalti-ve-tutuklamalara-son-vermeli-272454
COP27 KONFERANSI İÇİN AÇIK MEKTUP
Volker Türk: "İnsan hakları iklim değişikliğiyle mücadelenin merkezine yerleşmeli"
2 Kasım 2022
/haber/volker-turk-insan-haklari-iklim-degisikligiyle-mucadelenin-merkezine-yerlesmeli-269402
Sayfa Başına Git
GÜNCEL
Menü Gizle
bianet'ten bildirimler
bianet'in özel bildirimlerine izin vererek önemli gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.