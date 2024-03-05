Volker Türk: "Adanın bölünmüşlüğünden Kıbrıslı Türkler orantısız zarar görüyor"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 55. Oturumu'nda Kıbrıs'ta insan haklarının durumuna ilişkin raporunda "Kıbrıs'ın süregelen bölünmüşlüğünün adadaki tüm insanların insan haklarından tam olarak yararlanmasını engellemeye devam [ettiğini]" vurguladı.

Türk'ün Konsey Genel Kuruluna hitaben sunduğu rapora göre bu durumdan en büyük zararı Kıbrıslı Türkler görüyor. Türk durumu raporunda şöyle dile getirdi:

"Kıbrıslı Türk toplumu, Kıbrıs'ın güney ve kuzey kesimleri arasındaki geçiş noktaları da dahil olmak üzere ayrımcılıktan orantısız bir şekilde etkilenmeye devam ediyor.

"Hala, Kıbrıs'ın güney kesiminde oy kullanma haklarını kullanmakta engellerle karşılaşıyorlar. Karma evliliklerden doğan ve Kıbrıs'ın kuzey kesiminde ikamet eden Türk Kıbrıslı çocukların vatandaşlık başvuruları geciktirilmeye veya redde devam ediyor.

"Kıbrıslı Türk toplumu ile Rum toplumu arasındaki sosyo-ekonomik uçurum büyümeye devam ediyor ve Kıbrıslı Türk toplumu daha derin bir şekilde etkileniyor.

"Geçiş noktaları işlevine devam etse de, sayıları yetersiz kalıyor. Bu durum uzun kuyruklara neden olarak hareket özgürlüğünü etkiliyor ve iki toplum arasındaki günlük alışverişi olumsuz yönde etkiliyor."