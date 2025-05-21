Volkan Konak’a "gebermiş" diyen eski Çatalca Müftüsü’nün hapsi istendi

Sanatçı Volkan Konak’ın ölümünün ardından yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla tepkilerin odağı haline gelen eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında, toplamda 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iki ayrı dava açıldı.

Tepki çeken paylaşım yargıya taşındı

Hürriyet'in haberine göre, 31 Mart’ta yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak’ın vefatıyla ilgili olarak, Mehmetalioğlu’nun sosyal medyada yaptığı “Sahnede gebermiş” paylaşımı kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Bunun üzerine Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı.

Eski paylaşımlar da dosyaya eklendi

Soruşturma kapsamında Mehmetalioğlu’nun geçmişte yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları da dosyaya eklendi. Bunlar arasında, 2014 yılında kadınları hedef alan ifadeler ile dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalar da yer aldı.

Üç ayrı suçtan yargılanacak

Mehmetalioğlu hakkında “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep ve bölge farkına dayanarak alenen aşağılama”, “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” ve “iftira” suçlamalarıyla iki ayrı dava açıldı. Eski müftünün önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkması bekleniyor.

Vaizlik görevine atandı

Tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmetalioğlu hakkında idari soruşturma başlattı. Ancak Mehmetalioğlu kısa süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kocaeli'ye vaiz olarak atandığını duyurdu. Paylaşımında, “Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var, sorun yok” ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu? Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında hayatını kaybeden Volkan Konak’ın ardından sosyal medyada tepki çeken bir paylaşım yaptı. Mehmetalioğlu, “Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet” ifadelerini kullandı. Mehmetalioğlu, paylaşımına gelen tepkiler üzerine de “Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum” diye açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Haysiyetsiz” diye bahsettiği Mehmetalioğlu’na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi. Erdoğan’a “Çatalca’da müftü diye oturuyorlar sen de cumhurbaşkanıyım diye devletin başında oturuyorsun” dedi. Bu sözlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı kendi iç soruşturmasını başlattı. Bundan yaklaşık ibr hafta sonra da Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmetalioğlu ile ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Ayrıca soruşturma kapsamında telefonuna el koydu. Mehmetalioğlu ise kendini "Bireysel tepkimi bu şekilde göstermek istedim. Ne dedim, ‘sahne de geberdi’ dedim. Geberdi kelimesi kanunen bir suç teşkil etmeyen bir kelime" diyerek savundu.

(EMK)