Volkan Konak için “Sahnede geberdi” diyen müftü hakkında suç duyurusu

Volkan Konak'ın vefatı sonrası “Sahnede geberdi” açıklamasıyla tepki toplayan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında suç duyurusu dalgası yükseliyor.

Konak’ın yakınlarının yanı sıra Türkiye’nin çeşitli yerlerinden CHP il örgütleri ile Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu gibi emek örgütleri Mehmetalioğlu hakkında soruşturma açılması talebiyle savcılıklara şikayet dilekçeleri verdi.

İstanbul’da ise doktorluk yapan Serdar Kaya Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu. Savcılığa, Mehmetalioğlu’nun Volkan Konak'ın hatırasına alenen hakaret ettiğini ve ayrıca halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini belirten bir dilekçe verdi.

Kaya, “Bir vatandaş olarak Volkan Konak'ın hatırasına hakaret eden bu şahıstan şikayetçiyim” diyerek Mehmetalioğlu hakkında soruşturma açılmasını istedi.

"Suçsuz bulunması vicdanen yaralar"

bianet’e konuşan Kaya, kendisinden önce savcılığa gelen 10 kadar kişinin de Mehmetalioğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu öğrendiğini söyledi. Kaya şunları kaydetti:

“Adı geçen şahsın yaptığı çirkinlikleri düşünüp kaçan uykularımın ardından suç duyurusunda bulundum. Çatalca müftüsü olan bu şahıs, bir cenazenin ardından ‘Sahnede geberdi’ gibi bir cümle kurma cesaretini gösterdi.

Tıp fakültesindeki öğrencilik yıllarımda, Cerrahpaşa’daki sıra arkadaşlarımın başörtü yasaklarına karşı çıktığı özgürlük eylemlere destek vermiştim.

2009’da sözde belgesel, ırkçı propaganda ‘Sarı Gelin: Ermeni Sorununun İçyüzü’ adlı belgeselin okullarda gösterilmesine karşı da yapmıştım. Ortaokul öğrencilerine gösterilerek Ermeni düşmanlığı yapan, ayrımcılığı körükleyen belgesele karşı suç duyurusunda bulunmuştum.

"Sarı Gelin'e Dava Açmak Bana mı Kaldı, Evet Bana Kaldı"

Keza birkaç yıl önce Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ‘Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz’ sözleriyle tehdit eden Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'dan da şikayetçi olmuştum.

Sosyalist devrimci kimliğimle tüm dayatmaların, kısıtlanan özgürlüklerin karşısında durdum, duracağım. Ancak sonuç hâlâ sevgi dilinden uzak ayrımcı din insanlarının cezasız kalışı…

Ahmet Mehmetalioğlu’nun da hepimizi bağlayan Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde suçsuz bulunması beni vicdanen yaralayacaktır.

Halkı kin ve nefret söylemleriyle ayrıştıran, hayatını kaybetmiş bir sanatçıyı hayâsızca aşağılayan bu sözde din insanı hukuk önünde suçlu bulunmasa bile tarihin çöplüğünde yer alacaktır.”

Ne olmuştu? Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında hayatını kaybeden Volkan Konak’ın ardından sosyal medyada tepki çeken bir paylaşım yaptı. Mehmetalioğlu, “Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet” ifadelerini kullandı. Mehmetalioğlu, paylaşımına gelen tepkiler üzerine de “Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum” diye açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Haysiyetsiz” diye bahsettiği Mehmetalioğlu’na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi. Erdoğan’a “Çatalca’da müftü diye oturuyorlar sen de cumhurbaşkanıyım diye devletin başında oturuyorsun” dedi. Bu sözlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı kendi iç soruşturmasını başlattı. Bundan yaklaşık ibr hafta sonra da Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmetalioğlu ile ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Ayrıca soruşturma kapsamında telefonuna el koydu. Mehmetalioğlu ise kendini "Bireysel tepkimi bu şekilde göstermek istedim. Ne dedim, ‘sahne de geberdi’ dedim. Geberdi kelimesi kanunen bir suç teşkil etmeyen bir kelime" diyerek savundu.

(HA)