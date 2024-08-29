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Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 22:46
 ~ Son Güncelleme: 30 Ağustos 2024 03:47
1 dk Okuma

ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMÜ:

Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Bursa'da hayatını kaybetti

Savcılık, Nilüfer Belediyespor ve Porto Riko milli takımında forma giyen voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez'in 29 Ağustos'ta evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Bursa'da hayatını kaybetti
Fotoğraf: Kadın Meclisleri

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'un yeni transferi 29 yaşındaki Porto Rikolu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez, bugün (29 Ağustos) hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre sporcudan haber alamayan kulüp yetkilileri, Lopez'in evine gittiklerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık soruşturma başlattı

Kulüp yaptığı açıklamada, yeni transfer Lopez'in ani ve beklenmedik ölümüyle derin bir üzüntü yaşadıklarını aktardı. Açıklamada ayrıca sporcunun ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Sporcunun kesin ölüm sebebine ilişkin otopsi raporu bekleniyor. (NK)

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