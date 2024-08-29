Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Bursa'da hayatını kaybetti

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'un yeni transferi 29 yaşındaki Porto Rikolu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez, bugün (29 Ağustos) hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre sporcudan haber alamayan kulüp yetkilileri, Lopez'in evine gittiklerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık soruşturma başlattı

Kulüp yaptığı açıklamada, yeni transfer Lopez'in ani ve beklenmedik ölümüyle derin bir üzüntü yaşadıklarını aktardı. Açıklamada ayrıca sporcunun ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Sporcunun kesin ölüm sebebine ilişkin otopsi raporu bekleniyor. (NK)