Voleybol hakemi Nurper Özbar, Paris 2024'te Türkiye'yi temsil edecek

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda görev yapacak voleybol hakemi Nurper Özbar, Türkiye'yi temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Avrupa'dan olimpiyatlara 8 hakemin katıldığını, bunların içerisinde tek Türkiyeli ve tek kadın hakem olarak kendisinin olimpiyatlarda görev yapacağını belirten Özbar şöyle dedi:

"Türkiye'yi temsil etmenin yanı sıra aynı zamanda Avrupa'yı da temsil eden tek kadın hakem olacağım. Bu ayrı bir gurur tabii ki. Yurt içinden, yurt dışından, uluslararası düzeydeki hakem arkadaşlardan tebrik mesajları ve beni cesaretlendirmeye yönelik mesajlar yağıyor. Bu beni memnun ediyor."

Özbar, olimpiyatlarda ilk kez rezerv hakem uygulaması yapılmayacağını, her bir hakemin günde minimum 2 maçta görev alacağını söyledi.

Anadolu Ajansı'ndaki habere göre, olimpiyata katılmanın tüm hakemler için hedef olduğunu belirten Özbar, şunları kaydetti:

"Birçok hakem 'rüyanın gerçekleşmesi' olarak tabir ediyor olimpiyatlara katılmayı. Voleybol branşında gerçekten olimpiyatlara gidebiliyor olmak çok zor. 16 hakem içerisine girmeniz gerekiyor dünyada, ki bunu başardık. Hem benim için hem ülkem için hem üniversitem için çok büyük bir gurur kaynağı. Olimpiyatlarda herhangi bir hedefim yok."

"Olimpiyatlara katılmış olmak zaten büyük bir hedef. Gönül istiyor ki kadın milli takımımız olimpiyatlarda final oynasın. Olimpiyatta oynanan her maç çok zor, kaliteli, üst seviye o yüzden gönlümüz milli takımımızın final oynamasından yana."

(EMK)