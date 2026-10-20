Vize randevularında “bot” soruşturması: 8 ilde 60 kişi hakkında gözaltı kararı

Vize danışmanlığı ve randevu temini adı altında faaliyet gösteren kişi ve şirketlere yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, vize randevularını “bot” adı verilen otomatik yazılımlarla alarak yurttaşları ücretli aracılık hizmetlerine yönlendirdiği iddia edilen 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Anadolu Ajansı’nın (AA) aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, bazı kişi ve şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden “garantili vize” ve “garantili randevu” vaatleriyle yurttaşlardan para aldığı belirlendi. Soruşturmada, taahhüt edilen hizmetlerin sunulmadığı durumlarda ücretlerin tamamen veya kısmen iade edilmediği ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı iddiaları inceleniyor.

Başsavcılık, bazı şirket ve kişilerin faaliyetlerini sürdürdüğüne, bazılarının ise ilk operasyonun ardından piyasadaki boşluktan yararlanmaya çalıştığına ilişkin tespitler üzerine soruşturmayı genişletti. Soruşturma; nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi, bilişim suçları ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

Vize randevuları otomatik yazılımlarla alındı

Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyaller ve yazışmalarda, konsoloslukların veya yetkilendirilmiş başvuru merkezlerinin sistemlerindeki sınırlı sayıdaki randevunun otomatik yazılımlar aracılığıyla kısa sürede alındığına ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Başsavcılığın açıklamasında, bu yöntemin bireysel başvuru sahiplerinin normal yollarla randevu almasını zorlaştırdığı ve yurttaşları ücretli aracılık hizmetlerine yönelttiği belirtildi. Açıklamada, randevu temininin fiilen karaborsa niteliği kazandığı değerlendirmesine yer verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde düzenlenen operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Denizli ve Kocaeli’de 60 şüphelinin yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi için eş zamanlı çalışma başlatıldı.

370 milyon TL’lik tahsilat inceleniyor

Soruşturmada yalnızca vize randevusu temin eden şirketler değil, bu şirketlere yazılım desteği sağladığı iddia edilen kişiler de inceleniyor.

Başsavcılığın açıklamasına göre, bazı işlemlerde yurttaşlardan bot yazılımı desteği taahhüdüyle işlem başına yaklaşık 300-400 avro ek ücret alındığına ve otomatik yazılımlarla randevu alınması için yazılımı kullanan kişilere ek menfaat sağlandığına ilişkin bulgular elde edildi.

Ön mali inceleme raporlarında, vize ve danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı tahsilatların toplamının yaklaşık 370 milyon TL olduğu belirtildi. Bu tutarın tamamının suçtan elde edilen gelir veya yurttaşların toplam zararı olduğu yönünde kesinleşmiş bir tespit bulunmuyor. Soruşturmada, hizmet verilmeyen, eksik sunulan ya da ücreti iade edilmeyen işlemler belirlenerek yurttaşların uğradığı zararın hesaplanması amaçlanıyor.

Başvuru sahiplerinin pasaport görüntüleri, kimlik ve iletişim bilgilerinin üçüncü kişilere aktarılması iddiaları da soruşturuluyor. Ayrıca hizmet bedellerinin şirketlerin, şirket ortaklarının, çalışanların ve başka kişilerin hesapları üzerinden tahsil edilerek farklı hesaplara ve finansal kanallara aktarıldığı iddiaları inceleniyor.

İlk operasyonda 37 kişi tutuklanmıştı

Aynı soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 37’si, 14 Ağustos’ta tutuklanmıştı. Yeni operasyonla birlikte soruşturmanın, vize randevularının otomatik yazılımlarla alınması ve bu faaliyetlere yazılım desteği sağladığı iddia edilen kişiler yönünden genişletildiği bildirildi.

(EMK)