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Yayın Tarihi: 9 Ocak 2024 14:32
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2024 15:49
2 dk Okuma

Visam et-Tavil suikastı sonrası Hizbullah’tan İsrail’e kamikaze İHA saldırısı

Hizbullah, üst düzey komutanlarından Visam Hasan et-Tavil ile Hamas liderlerinden Salih el-Aruri’nin öldürülmesine karşılık İsrail’in Dado askeri karargâhını vurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Visam et-Tavil suikastı sonrası Hizbullah’tan İsrail’e kamikaze İHA saldırısı
Fotoğraf: İsrail'in Dodo üssünü gösteren uydu görüntüsü

İsrail ordusunun, Hizbullah’ın Rıdvan Gücü komutanı Visam Hasan et-Tavil’i dün (8 Ocak) Lübnan’ın güneyinde öldürmesinin ardından bölgede gerilim tırmanıyor.

Et-Tavil suikastı sonrası sınır bölgesinde İsrail'e ait askeri noktaları hedef almaya başlayan Hizbullah, bugün de İsrail’in "kuzey bölgesi komuta karargahı"nı kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile vurdu.

Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ile Visam Hasan et-Tavil’e yönelik suikastlara yanıt olarak İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında yer alan Dado üssüne bir dizi saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da Dado üssüne yönelik saldırıya ilişkin benzer bir açıklama yaptı.

İsrail
İsrail'in Lübnan'a saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü
8 Ocak 2024

İsrail ordusu saldırıyı doğruladı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan’dan atılan roketler nedeniyle İsrail’in kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenler çaldığı belirtildi.

Lübnan'dan gönderilen bir İHA’nın ülkenin kuzeyinde İsrail ordusuna ait üsse düştüğü aktarılırken saldırı nedeniyle yaralanan ya da hasar olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin Lübnan'daki bir İHA fırlatma ekibini hedef aldığı ve İsrail topçularının roketlerin atıldığı noktaları vurduğu aktarıldı.

Harita: Hizbullah'a ait 'Savaş Enformasyon Merkezi' (İlam el-Harbi)

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda şu ana kadar 28 Lübnanlı sivil ve 154 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan neredeyse tüm askeri noktalara saldırı düzenlediklerini, günlük ortalama en az yedi askeri mevzi veya noktayı hedef aldıklarını belirtmişti.

Nasrallah
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(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Hizbullah israil ordusu
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