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Yayın Tarihi: 9 Ocak 2024 15:46
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2024 15:57
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Visam et-Tavil kimdir?

Hizbullah’ın üst düzey saha komutanlarından Visam Hasan et-Tavil (Hac Cevad), 8 Ocak 2024’te Lübnan'ın güneyindeki Hirbet es-Slim beldesinde İsrail tarafından aracına düzenlenen hava saldırısında öldürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Visam et-Tavil kimdir?
Fotoğraf: Hizbullah'a ait 'Savaş Enformasyon Merkezi' (İlam el-Harbi)

Hizbullah’ın özel kuvvetleri olarak bilinen “Rıdvan Gücü”nün sorumlusu.

20 Eylül 1975 tarihinde Lübnan’ın güneyindeki Hirbet es-Slim beldesinde doğdu.

1989 yılında Hizbullah saflarına katıldı. Örgütün eğitim kadrosunun oluşturulması ve geliştirilmesinde önemli roller üstlendi.

2000 yılında Lübnan’ın güneyindeki İsrail işgalinin sonlandırılması amacıyla başlatılan Hizbullah operasyonlarına katıldı. İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinden çekilmesinin ardından işgal altındaki Şebaa Çiftlikleri'nde İsrail mevzilerinin hedef alındığı özel operasyonlarda da yer aldı.

Hizbullah’ın 12 Temmuz 2006’da iki İsrail askerini rehin aldığı “Doğru Vaat” adlı operasyon ile 33 gün süren “Temmuz Savaşı”na katıldı.

Örgütün, 2013 yılından itibaren Suriye savaşında aktif yer almasının ardından düzenlediği birçok operasyonunda aktif rol aldı.

7 Ekim 2023 tarihinde Gazze’de başlayan savaşın ardından İsrail’in kuzeyindeki askeri hedeflere yönelik Hizbullah operasyonlarından sorumluydu.

(VC)

Hizbullah lübnan visam et-tavil
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