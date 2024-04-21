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Yayın Tarihi: 21 Nisan 2024 11:13
 ~ Son Güncelleme: 21 Nisan 2024 11:31
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Viranşehir’de AKP 421 milyon borç bıraktı

AKP’den Dem Parti’ye geçen Viranşehir Belediyesi’nin borcu 421 milyon 780 bin 594 TL olarak açıklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Viranşehir’de AKP 421 milyon borç bıraktı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Urfa, Viranşehir Belediyesi Eş Başkanları Bedriye Yorgun ve Serhat Dicle İnan, AKP’den devralınan belediyenin borcunun 421 milyon 780 bin 594 TL olduğunu açıkladı. 

Hangi belediye, ne kadar borç açıkladı?
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Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde bugüne kadar tespit edebildiğimiz belediyemize bırakılan borç miktarı 421 milyon 780 bin 594 TL’dir. İlerleyen zamanlarda tespit edemediğimiz, açığa çıkacak borçları halkımızla ayrıca paylaşacağız" denildi.

31 Mart yerel seçimlerinde Viranşehir Belediyesi AKP’li Salih Ekinci’den DEM Parti Eş Başkanları Bedriye Yorgun ve Serhat Dicle İnan’a geçti. 

Seçimlerde Dem Parti adayı Serhat Dicle İnan, yüzde 51.70 oy oranı alırken, AKP adayı Salih Ekinci, yüzde 25.75 oy oranı aldı.

Salih Ekinci 2019 yılında göreve geldiğinde belediyenin borcunu 22 milyon 214 bin 799 TL olarak açıklamıştı.

Belediyeden yapılan açıklamada Sayıştay ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan müfettiş-inceleme talebinde bulunulduğu belirtildi.

(AD)

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