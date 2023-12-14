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Yayın Tarihi: 14 Aralık 2023 14:12
 ~ Son Güncelleme: 14 Aralık 2023 14:13
2 dk Okuma

Vigdis Hjorth’un yeni kitabı 'Postane Günlükleri' Türkçede

Siren Yayınları tarafından Türkiyeli okurla buluşturulan kitabın çevirisi, yazarın çok konuşulan “Miras” kitabının da çevirmeni olan Dilek Başak’a ait.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/14/vigdis-hjorthun-yeni-kitabi-postane-gunlukleri-turkcede.jpg

“Buharı tüten pul tenceresinin verdiği çocukluk heyecanı yeniden aklıma geldiğinde klavyenin tuşlarına hevesle vurdum. Yaşasın kral ve kraliyet diye yazdım coşarak. Fyortların, dağların, pulların tuhaf elçileri, bizim elçilerimiz. Bizim arada sırada şık giyinen sebatkâr yardımseverlerimiz, belli belirsiz atan kalbimizin seçilmişleri, zor zamanların tesellileri, endişeler içindeki zihinlerimizin başrol oyuncuları. Muğlak asaletinizi selamlıyoruz!”

Norveç’te aldığı ödüllerin yanı sıra, İngilizce çevirisiyle 2019’da Amerikan Ulusal Kitap Ödülü’ne de aday gösterilen "Miras" (Arv Og Miljo) kitabının yazarı Vigdis Hjorth’un yeni kitabı “Postane Günlükleri” yayımlandı.

Siren Yayınları tarafından Türkiyeli okurla buluşturulan kitabın çevirisi Dilek Başak’a ait. 

İletişim uzmanı ve eski gazeteci Ellinor’un yaşamına odaklanan “Postane Günlükleri”, neyi yaşamayı, neyi yazmayı ve neyi anlatmayı seçtiğimizi sorgulayan, varoluşçu bir metin. 

Kitabın arka kapağından:

“Norveç edebiyatının güçlü sesi Vigdis Hjorth’tan günümüz insanının yalnızlaşmasına ve yabancılaşmasına dair bir roman: Postane Günlükleri. Hayatına anlam katma çabasını uzun zaman önce bırakmış, günlük tekrarları haricinde yaşamdan fazla bir beklentisi kalmamış bir kadın kahramanın, Ellinor’un izini sürüyor Postane Günlükleri... 

Masa başında tükenen ömürler, rutine dönüşen düş kırıklığı ve gelecek kaygısı, iletişim uzmanı ve eski gazeteci Ellinor’un kendi kelimelerine yabancılaştığı ıssız dünyanın yapıtaşlarını oluşturuyor. Peki bu dünyayı yıkmak, daha mutlu bir dünya yapmak mümkün mü?

Vigdis Hjorth’un kılıç keskinliğindeki üslubuyla Postane Günlükleri, neyi yaşamayı, neyi yazmayı ve neyi anlatmayı seçtiğimizi sorgulayan, varoluşçu bir metin. Kendi bodrumunda tıkılıp kalan ve üst katlara çıkan basamakların önünde bekleyip duranlar için.

Los Angeles Review of Books’tan kitapla ilgili bir yorum: “Hjorth, bizden, anlatma gücüne sahip olanların diğer insanların hikâyelerini ticari çıkarlara karşı koruduğu bir dünya hayal etmemizi istiyor… Postane Günlükleri gibi bir roman nadiren çıkar karşımıza.

Kitapla ilgili detaylı bilgi için tıklayın. (TY)

Vigdis Hjorth siren yayınları dilek başak norveç edebiyatı
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