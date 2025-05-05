Vigdis Hjorth’un ‘Annem Öldü mü’ kitabı Türkçede

Norveç’te aldığı ödüllerin yanı sıra, İngilizce çevirisiyle 2019’da Amerikan Ulusal Kitap Ödülü’ne de aday gösterilen "Miras" (Arv Og Miljo) kitabının yazarı Vigdis Hjorth’un yeni kitabı “Annem Öldü mü” yayımlandı.

Siren Yayınları tarafından Türkiyeli okurla buluşturulan kitabın çevirisi Dilek Başak’a ait.

Roman, seçimleri nedeniyle ailesi tarafından dışlanmış bir kadının başarılı bir ressam olarak doğup büyüdüğü yere geri dönüşünü ve geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalmasını konu alıyor.

Olaylar, anlatıcının bir gece vakti, yıllardır görüşmediği annesini araması, annesinin ise telefonu açmamasıyla başlıyor. Anne-kız ilişkisinin çıkmazlarını ve aile içi travma aktarımını irdeleyen yazar, okura bir de soru bırakıyor: Yara açmayan bir annelik, öldürmeyen bir sevgi mümkün mü?

“Sadece kaybettiklerimiz sonsuza dek bize aittir.”

Vigdis Hjorth hakkında

Yazar.

1959 yılında Oslo’da doğdu. Felsefe, edebiyat ve siyaset bilimi öğrenimi gördü. 1983’te kaleme aldığı ilk çocuk romanıyla Norveç Kültür Bakanlığı İlk Roman Ödülü’nü aldı. Ahlaki meselelere gençlerin perspektifinden bakabilen çocuk ve gençlik kitaplarıyla övgü topladı, romanları sinemaya uyarlandı. 1986’da genç bir kadının cinselliğini keşfedişini konu alan Gjennom skogen romanıyla yetişkin edebiyatına adım attı.

İnsan olmaya dair varoluşsal sorunları, toplumsal adaletsizlikleri, cinsiyet rollerini, sınıf farkını ve bireysel mücadeleleri psikolojik ve felsefi bir derinlikle ele aldığı, toplumsal tabuları cesaretle sorguladığı otuzu aşkın romanıyla Cappelen, Aschehoug, Dobloug ve Gyldendal Edebiyat Ödülü gibi pek çok prestijli ödüle layık görüldü. Eserleri otuzu aşkın dilde okunan ve Dag Solstad, Thomas Bernhard, Tove Ditlevsen gibi yazarlardan ilhamla yazdığını belirten Vigdis Hjorth, bugün çağdaş Norveç edebiyatının en özgün ve en önemli isimlerinden biri.

Türkçedeki ilk romanı Miras (Siren, 2021) hem Norveç’te hem de uluslararası edebiyat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Amerikan Ulusal Kitap Ödülü ve İskandinav Kurulu Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen bu roman, Norveç Edebiyat Eleştirmenleri Ödülü, Norveç Kitabevleri Ödülü gibi pek çok ödüle değer bulundu, New Yorker’ın Yılın Kitapları (2020) seçkisinde yer aldı. (TY)