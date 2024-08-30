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Yayın Tarihi: 30 Ağustos 2024 14:42
 ~ Son Güncelleme: 30 Ağustos 2024 15:41
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Vicdani retçi Şendoğan Yazıcı’ya hapis cezası

"Ölmek ve öldürmek için emir almayı reddediyorum," diyen vicdani retçi Şendoğan Yazıcı’ya 5 ay 18 gün hapis cezasının yanı sıra 36 bin 500 TL idari para cezası verildi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Vicdani retçi Şendoğan Yazıcı’ya hapis cezası
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Vicdani retçi Şendoğan Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle “Kanunlara uymamaya tahrik” (TCK Madde 217) suçlamasıyla yargılandı.

Borçka Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda, Yazıcı 5 ay 18 gün hapis cezası aldı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Yazıcı hakkındaki kararı iki gün önce öğrendi.

Yazıcı, bugüne kadar hakkında 15 dava açıldığını ve benzer cezalar aldığını söyledi.

Hapis cezasıyla birlikte 36 bin 500 TL idari para cezası aldığını da belirten Yazıcı, "Devlet, vicdani ret konusunda hukuki düzenleme yapmamak için böyle yan yollara sapıyor. Oysa devletin, 2006 yılında imzaladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki ‘vicdani ret’ hükmünü iç hukukta düzenlemesi gerekiyor. Bunu yapmayıp bizim gibi insanları ‘yoklama kaçağı’ diye yıldırmaya çalışıyor," dedi.

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“Sözlerimin arkasındayım”

Yazıcı, paylaşımının arkasında durduğunu belirterek, "Ben zaten vicdani retçiyim ve savunduğum düşünceyi savunacak başka insanlar olmasını da isterim. Türkiye'de şu anda 400'e yakın vicdani retçi var, bunun 40 bin olmasını isterim. Bu yolda propaganda da yaparım. Bunun adı 'İnsanları kanunsuzluğa teşvik etmek' değil. Düşüncemi ve eylem pratiğimin başkaları tarafından da hayata geçirilmesi için çabalamaktır," diye konuştu.

Yazıcı, hakkında verilen 5 ay 18 günlük hapis cezasına karşı İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulunacağını da sözlerine ekledi.

Yazıcı, 25 Kasım 2022'de sosyal medyada, hakkında tutulan “yoklama kaçağı” tutanağını paylaştı ve "Sizin katil sürünüze katılmayı, emir-komuta zincirinize girmeyi, ölmek ve öldürmek için emir almayı tam 12 yıldır reddediyorum. Nefes aldıkça 'Bu can bu tende durdukça' reddetmeye de devam edeceğim..." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından hakkında dava açıldı ve 20 Ağustos'taki karar duruşmasında, Yazıcı'ya 5 ay 18 gün hapis cezası verildi. (TY)

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