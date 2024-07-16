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Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2024 09:58
 ~ Son Güncelleme: 16 Temmuz 2024 10:05
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Vicdan Vakfı'ndan psikolojik destek programı

Vicdan Vakfı, haksızlığa uğramış ve travma yaşamış bireyler için yeni bir destek programı başlattı. Psikolojik Destek Yardımları (PDPY) adlı program, mağdur edilmiş, yalnız bırakılmış ve umutsuzluğa kapılmış insanlara yardım etmeyi amaçlıyor

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Vicdan Vakfı'ndan psikolojik destek programı
Fotoğraf: lifegoeson21.com

Vicdan Vakfı, ihtiyaç hisseden kişilere dair Psikolojik Destek Programı'na başlıyor.

Psikolojik Destek Yardımları (PDPY) programı, ruhsal travma yaşayan vatandaşlar için bir destek mekanizması oluşturmayı hedefliyor. 

Program, uzun yıllar boyunca açık ve şeffaf bir şekilde devam edecek.

Başlangıçta anlaşmalı klinik ve uzman ücretlerinden %40 indirim sağlanacak, ilerleyen dönemde ise tam destek sunulması planlanıyor. Amaç, mağduriyet yaşayan herkesin güvenle başvurabileceği kalıcı bir destek sistemi oluşturmak.

Kimler yararlanabilir?

PDPY programı şu gruplara yönelik:

- Tutukluluk, hükümlülük ve adli soruşturma yaşamış kişiler ve birinci derece yakınları

- Adaletsiz uygulamalara maruz kalmış kişiler ve birinci derece yakınları

- Toplumsal ve mahalle baskısı yaşamış kişiler ve birinci derece yakınları

- Psikolojik destek almak için maddi imkanı olmayan bireyler

Program kapsamında başvurularda kimsenin aidiyeti, kimliği, ötekileştirilme şiddeti veya durumun ağırlığı dikkate alınmadan eşit hizmet sunulacak.

Başvuru ve katılım süreci

PDPY programına katılmak isteyenler, Vicdan Vakfı’nın internet sitesi üzerinden ön görüşme randevusu alarak başvurularını yapabilir. Haftada üç gün uygun randevu saatleri bulunmakta. Randevu sırasında uzman gönüllülerle yapılacak görüşmede ihtiyaçlar belirlenip uygun destek yönlendirmesi yapılacak. 

Destek süreci

Ön görüşme sonrasında PDPY programına kabul edilen yararlanıcılar, anlaşmalı uzman veya kliniklerden hizmet almaya başlayacak. Belirlenen indirim destek süresi boyunca geçerli olacak. Yararlanıcılar, bireysel ve grup terapileri, aile ve çift danışmanlığı, ebeveyn danışmanlığı gibi çeşitli desteklerden faydalanabilecek.

Detaylı bilgi ve başvuru için:

(NÖ/EMK)

psikanaliz psikolojik destek
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11 Kasım 2011
/haber/ercis-te-psikolojik-destek-calismalari-133964
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