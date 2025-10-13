Vezir Mohammad Nourtani davasında “iş kazası” kararı onandı: Ödül gibi cezalar kesinleşti

Zonguldak’ta yanmış bedeni bulunan Afganistanlı madenci Vezir Mohammad Nourtani davasında, verilen düşük cezalar istinaf mahkemesi tarafından da onandı.

Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı’ndan basın açıklaması: “Vezir Mohammad Nourtani İçin Adalet!”

sendika.org'un haberine göre, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, hem savcılığın hem de avukatların itirazlarını reddederek yerel mahkeme kararını “isabetli” buldu.

Olay, kaçak olarak işletilen bir maden ocağında yaşanmış, 3 çocuk babası Afgan işçi Nourtani’nin cesedi 10 Kasım 2023’te Kırat Mahallesi’nde ormanlık alanda yanmış halde bulunmuştu. Yapılan otopsi, madencinin ölümünün bir gün önce gerçekleştiğini ortaya koymuştu.

Avukattan tepki: “Dosya yanlış değerlendirildi”

Davayı takip eden avukat Kerim Bahadır Şeker, kararın büyük bir hukuki hata olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“İddianame ‘kasten öldürme’ suçundan açılmış olmasına rağmen dosya, yanlışlıkla ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ kapsamında değerlendirilmiş. Bu durum hem istinaf aşamasında hem de ceza dairesi seçimi açısından hatalıdır.”

Şeker, dosyayı Yargıtay’a, gerekirse Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.

Sanıklara “İş Kazası” gibi cezalar

Mahkeme, sanıklara şu cezaları vermişti:

*Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu: Taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 5 yıl 8 ay hapis,

*Ahmet Aydın: Delil karartma suçundan 4 yıl 6 ay hapis,

*Sercan Kayabaş, Eray Demiro ve Alaattin Çayırlı: Delil karartma suçundan 2 yıl hapis (Çayırlı’nın cezası 1 yıl 8 aya indirildi).

Kaçak ocak kapatılmıştı, yeniden açılmış

Soruşturma sırasında ortaya çıkan bilgilere göre, Nourtani’nin çalıştığı maden ocağı olaydan yalnızca 4 gün önce jandarma tarafından mühürlenmiş, ancak sahipleri tarafından izinsiz şekilde yeniden faaliyete sokulmuştu. Olayın ardından kaçak ocak tamamen imha edildi.

Tutuklanan ocak sahipleri ve çalışanların, kazayı gizlemek için Nourtani’nin cansız bedenini benzin dökerek yaktıkları iddia edilmişti.

Mahkeme: “Ölüm iş kazası sonucu oldu”

Mahkemenin gerekçeli kararında, Nourtani ile sanıklar arasında herhangi bir husumet bulunmadığı, ölümün kasten işlendiğine dair kesin ve inandırıcı bir delil tespit edilemediği, bu nedenle “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereği olayın “iş kazası sonucu ölüm” olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Kararda ayrıca, Nourtani’nin araç bagajına battaniyeye sarılarak taşındığı sırada zaten ölü olduğu yönünde bir değerlendirme yapıldı.

Vezir Mohammad Nourtani, Türkiye’ye çalışmak için gelen, iki odalı bir evde engelli çocukları ve geliniyle yaşayan tek geçim kaynağıydı.

Eşi Kamergul Maliki, oğulları Sayid Mohammad (22), Pir Mohammad (16), Ali Rıza (13) ve Said Rıza Nourtani (2) ile yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Avukatlardan Tepki: “Adalet yerine getirilmedi”

Avukatlar, istinafın yerel mahkeme kararını onaylamasının “adaletsiz” olduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı:

“Bir işçi ölüyor, bedeni yakılıyor ve buna ‘iş kazası’ deniyor. Bu karar, ödül gibi cezalara resmiyet kazandırmaktan başka bir şey değil.”

(EMK)