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YT: Yayın Tarihi: 07.09.2026 17:04 7 Eylül 2026 17:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.09.2026 17:08 7 Eylül 2026 17:08
Okuma Okuma:  3 dakika

Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy'un iftira attığını iddia etti, tahliye oldu

Geçtiğimiz yıl uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan HaberTürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş hakkında 40 yıla kadar hapis isteniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy'un iftira attığını iddia etti, tahliye oldu
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Habertürk TV’nin eski genel yayın yönetmeni Veyis Ateş, geçen yıl tutuklandığı “uyuşturucu soruşturmasında” bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

‘Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak’ ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından 25 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ateş, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada iddianameye karşı savunma yaptı.

Ateş, SBK Holding'in sahibi firari Sezgin Baran Korkmaz'dan hakkında açılan davada Ankara’da arabuluculuk yapmak için 10 milyon euro istediğine yönelik iddiaların ardından Habertürk’ten istifa etmişti.

"Serbest bırakıldım, 11 gün sonra tutuklandım"

Ateş savunmasına 9 aydır tutuklu olduğunu ve iddianamede belirtilen hiçbir suçu işlemediğini söyleyerek başladı.

Kendi isteğiyle savcılığa giderek ifade verdiğini belirten Ateş, Adli Tıp Kurumu’nda uyuşturucu kullanmadığına yönelik tespiti sonrası serbest bırakıldığını, 11 gün sonra tekrar gözaltına alınarak tutuklandığını anlattı.

Sonrasında da şunları söyledi:

“Savcılıkta bana sorulan Mehmet Akif Ersoy’un evine gidip gitmediğimdi. Bahsedilen ev benim değil. Sonrasında bana uyuşturucu kullanımı için yer temin ettiğim iddiası yöneltildi. Benim olmayan bir ev, kullanmadığım maddeyi neden başkasına temin edeyim? Neden Bayram şekeri gibi ikram edeyim? Yıllarca uyuşturucu madde kullanımından kaynaklanan haberleri yayınlamış ve bunun suç olduğunu bilen birisi olarak böyle bir eylemi işlemem mümkün değildir.”

Aleyhinde tanıklık eden 4 kişi olduğunu söyleyen Ateş devamını şöyle getirdi:

“Tutuklanmamdan 10 gün önce ifadesinde benden bahsetmeyen Mehmet Akif Ersoy, tutuklandığım haberini duyunca beni hatırlamış ve etkin pişmanlık kapsamında savcılığa verdiği ek ifadesinde ‘Uyuşturucu nedir bilmez idim. Beni Veyis Ateş başlattı’ diyerek beni suçladı.

Silivri’de avukat görüşü esnasında karşılaştığımda bana ‘Abi çok özür dilerim bu şekilde ifade vermek zorundaydım. Hakkını helal et. Yoksa beni de Habertürk el değiştirme davasına katacaklardı orada başıma neler gelecekti bilmiyorum. Özür dilerim.’ dedi. O esnada yanımda olan avukat Kerem Akyer de buna tanıktır.

Mehmet Akif, aleyhimde verdiği ifadeleri başka bir nedenle söylemek zorunda olduğunu açıkça beyan etmiştir. Mehmet Akif’in aleyhimde tanıklık eden diğer kişileri de etkileyip etkilemediğinin araştırılmasını isterim. Dilara Yıldız, etkin pişmanlık ifadelerini Akif’in avukatının yönlendirmesiyle verdiğini söylemiştir. Bunun da araştırılmasını isterim. Aleyhime tanıklık edenlerin hepsi, Mehmet Akif Ersoy’un iddianamesinden de anlaşılacağı üzere, Ersoy’un ya sevgilisi ya da yakın arkadaşıdır. Pek çoğunun Ersoy’un etkisi altında kaldığını düşünüyorum."

Ersoy: Veyis yanında getirdiği maddeyi kullandı

Duruşmada, başka dosya kapsamında tutuklu bulunan mesai arkadaşı Mehmet Akif Ersoy da tanık olarak dinlendi.

Ersoy, 2019’da Beyoğlu Piyalepaşa’daki evinde Ebru Aydın ile oturdukları sırada Veyis Ateş’in geldiğini ve yanında getirdiği uyuşturucuyu kullandığını iddia etti:

“Normal bir sohbet ortamı vardı. Sohbet devam etti akabinde Veyis yanında getirdiği yasaklı maddeyi kullandı. Biz de merak ettik, ben deneyimlenmek istedim. İlk defa kokain maddesini kullandım. Ebru da ilk kez kullandı.

Kendi kullanım amacıyla getirdi, bize kullanmamız için teklif veya ısrarı olmadı biz merak ettiğimiz için kullandık. Daha sonra başka bir eve taşındım. Bu evde Veyis ve arkadaşlarla zaman zaman buluşup sohbet ederdik. O olay haricinde Veyis’in uyuşturucu ile geldiğini hatırlamam.”

Tahliye kararı

İfadelerin ardından mahkeme ara karar kurdu. Veyis Ateş’in tahliyesine hükmetti.

Bir sonraki duruşmayı da 27 Kasım’da bıraktı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
veyis ateş mehmet akif ersoy habertürk
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