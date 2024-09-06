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Yayın Tarihi: 6 Eylül 2024 12:29
 ~ Son Güncelleme: 6 Eylül 2024 12:33
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Veteriner hekimlere yönelik şiddet artıyor: TVHB'den yetkililere acil çağrı

Açıklamada, veteriner hekimlerin toplumun genel sağlığı için vazgeçilmez bir rol üstlendiğine dikkat çekilerek, şiddetin değil, anlayış ve saygının hâkim olduğu bir ortamın inşa edilmesinin ortak sorumluluk olduğu belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Veteriner hekimlere yönelik şiddet artıyor: TVHB'den yetkililere acil çağrı
Fotoğraf: cana

Veteriner hekimlere yönelik şiddet olayları son dönemde endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. Türkiye Veteriner Hekimler Birliği (TVHB), yaptığı yazılı açıklamada, bu artan şiddet vakalarının cezalandırılmamasının, hem veteriner hekimlerin güvenliğini tehdit ettiğini hem de şiddetin boyutunu tahammül edilemez bir noktaya taşıdığını vurguladı.

Açıklamada, son olarak Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir veteriner hekim ve veteriner sağlık teknikerinin tedavi ettikleri bir hayvanın sahibi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi. Bu vahim olayın, veteriner hekimlerin mesleklerini icra ederken karşı karşıya kaldıkları tehlikelerin son örneği olduğu belirtildi.

TVHB, veteriner hekimlerin, hayvan sağlığını ve toplumun genel refahını koruma görevini zor koşullar altında büyük bir özveriyle yerine getirdiklerini belirterek, "Sağlıkta Şiddet Yasası" kapsamına ivedilikle dahil edilmeleri gerektiğini bir kez daha vurguladı. Birlik, veteriner hekimlere yönelik sözlü ve fiziksel saldırıların, bu sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğini tehlikeye attığını vurguladı.

TVHB'nin açıklamasında, "Veteriner hekimler, toplum sağlığını koruma ve hayvan refahını sağlama sorumluluğuyla hareket ederken, tedavi süreçlerinden kaynaklanan memnuniyetsizliklerin şiddete dönüşmesi kabul edilemez bir durumdur. Bu tür olaylar sadece meslektaşlarımızın güvenliğini değil, halk sağlığını da tehlikeye atmaktadır" denildi.

Birlik, yetkilileri veteriner hekimlerin güvenliği için acil önlemler almaya davet ederek, bu tür şiddet olaylarının yasal olarak daha ağır yaptırımlara tabi tutulmasının ve kamu farkındalığının artırılmasının elzem olduğunu belirtti. TVHB, meslektaşlarının haklarını savunmaya ve hukuki süreçlerde aktif rol almaya kararlı olduklarını vurguladı.

Son olarak açıklamada, veteriner hekimlerin toplumun genel sağlığı için vazgeçilmez bir rol üstlendiğine dikkat çekilerek, şiddetin değil, anlayış ve saygının hâkim olduğu bir ortamın inşa edilmesinin ortak sorumluluk olduğu belirtildi.

(EMK)

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