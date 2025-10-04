ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 4 Ekim 2025 14:38
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2025 14:56
2 dk Okuma

4 EKİM DÜNYA HAYVAN HAKLARI KORUMA GÜNÜ

Veteriner hekimlerden çağrı: Her canlının yaşam hakkı var

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, hayvanlara yönelik kötü muamelenin insanlık suçu olduğunu vurguladı; barınaktan çiftliğe ve evcil hayvanlara kadar her canlı için sorumluluk çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Animal Rights

Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada, yalnızca evcil hayvanların değil, yaban hayatının, çiftlik hayvanlarının ve nesli tükenme tehlikesi altındaki tüm canlıların korunması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, UNESCO'nun Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne atıfta bulunularak, hayvanların bakım ve beslenme hakkına sahip olduğunun altı çizildi. TVHB, doğa tahribatı, yasa dışı avcılık ve hayvan ticareti nedeniyle birçok türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Barınaklar sadece beton değil, özgürlük alanı olmalı”

Barınakların fiziki şartlarının hayvan refahına uygun olması gerektiğine dikkat çeken açıklamada, bu merkezlerin yalnızca barınma değil, aynı zamanda doğal davranışların sürdürülebileceği alanlar olarak tasarlanması gerektiği belirtildi.

Sahiplenilen hayvanların sorumluluğunun da altı çizildi. TVHB, “Bir hevesle alınan hayvanların kısa sürede sokağa terk edilmesi hem kabul edilemez hem de vicdan yaralayıcıdır” dedi.

“Çiftlik hayvanları üretim aracı değil, hissedebilen canlılardır”

Çiftlik hayvanlarının yalnızca üretim aracı gibi görülmemesi gerektiğini belirten TVHB, barınma, beslenme ve bakım koşullarının üretim kadar önemli olduğunu hatırlattı.

Nesli tükenmekte olan hayvanlar için ise Bern Sözleşmesi kapsamında koruma önlemlerinin artırılması ve hiçbir türün avlanmasına göz yumulmaması gerektiği kaydedildi.

“Hayvan refahı için sistemli çözümler gerekiyor”

TVHB, şunları sıraladı:

  • Hayvan Refahı Genel Müdürlüğü kurulmalı ve sahipsiz hayvanlar, çiftlik hayvanları, yaban hayatı gibi alanlarda uzman şubeler oluşturulmalı.
  • Hayvan Refahı Fonu ile bakım ve koruma faaliyetleri için sürdürülebilir kaynak yaratılmalı.
  • Hayvan Hakları Müfettişliği ve Hayvan Refahı Polisi kurulmalı.
  • Hayvan sahiplenen kişilere yönelik zorunlu bilinçlendirme ve eğitim programları uygulanmalı.

TVHB son olarak şunları kaydetti: “Hayvanlara eziyet ve kötü muamele bir insanlık suçudur. Hayvanları korumak, sadece onların değil, aynı zamanda dünyanın geleceğini korumaktır."

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
4 ekim hayvan hakları günü veteriner hayvan hakları yasa teklifi barınaklar
