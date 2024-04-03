Veteriner Halk Sağlığı Derneği: Farkındalık yaratmalıyız

Veteriner Halk Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Veteriner Hekim Teoman Aslan, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü öncesinde yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, özetle şöyle denildi:

“Ülkemizde 2004 yılında yasalaşarak yürürlüğe giren ve 2021 yılında Türk Ceza Kanunu ile kapsamı genişletilen Hayvanları Koruma Kanunu ile hayvanların üretimi, sahiplenilmeleri kontrollü hale getirilirken, sahiplenilmiş hayvanların sokağa bırakılmaları yasaklanarak, olumsuz davranışların önüne geçilmeye yönelik adımlar atılmaya başlanmıştır."

"Sokakta yaşayan hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, rehabilite edilmesi, kayıt altına alınması ve sonrasında sahiplendirilmesi ya da alındığı yerlerde uygun şartlarında oluşturularak bu alanlara tekrar bırakılmasının sağlanmasına çalışılmaktadır."

"Bu konuda özellikle İstanbul’da birçok ilçe belediyesi Hayvanları Koruma Kanunu çıkmadan çok önce barınaklar oluşturarak kısırlaştırma, aşılama, sahiplendirme gibi konularda sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle çalışmalar sürdürmekteydiler."

"Öte yandan bazı ilçeler ve illerde bu çalışmaların hiç yapılması ya da yetersiz yapılması nedeniyle kentler arası hayvan transferleri ve hayvanların kontrolsüzce üremelerin önüne geçilememiştir. Son yıllarda kanunun etkin uygulanması çözüm sağlıyor gibi görünse de, özellikle küçük kentlerde ve yazlık bölgelerde belediyelerin yeterli bütçe ve ekip ayırmaması, hayvan refahı gibi konularda bilinç eksikliği gibi nedenlerle henüz bir başarı sağlanamamıştır.”

“Dünya Sokak Hayvanları Günü, kendi hataları olmaksızın çaresiz durumda olan bu talihsiz hayvanlardan milyonlarcası hakkında farkındalık yaratmak için bir fırsat olarak kabul edilmelidir. Dünya Sokak Hayvanları Günü, herkese fark yaratacak bir seçim yapabilme şansı olarak değerlendirilmelidir.”

“Betonlaşarak gitgide doğal yaşamdan uzaklaşan, sıkışık kentleşme ortamında martı ve karga gibi yaban hayvanlarında habitatları değişmektedir. İnsanların yarattığı bu durumun sonucunda, onların da etolojik davranışları bozularak, tıpkı kediler ve köpekler gibi sokakta yaşamak ve beslenmek zorunda bırakıldıkları görülmektedir. Dolayısıyla genellikle sadece kediler ve köpekler değil, yaşam koşullarının bozulması nedeniyle sokaklarda, yani kendi habitatları dışında, uygun olmayan koşullarda yaşamaya zorlanan tüm hayvanların 4 Nisan Sokak Hayvanları Gününde hatırlanması ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması dileğiyle.”

(EMK)