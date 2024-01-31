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Yayın Tarihi: 31 Ocak 2024 10:39
 ~ Son Güncelleme: 31 Ocak 2024 11:09
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Vestel’e ilk kez sendika girdi: İmzalanan TİS 17 bin işçiyi kapsıyor

Türk Metal Sendikası, uzun süredir örgütlenme ve sözleşme çalışması sürdürdüğü Vestel’le toplu iş sözleşmesi imzaladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Vestel’e ilk kez sendika girdi: İmzalanan TİS 17 bin işçiyi kapsıyor

Zorlu Holding’in elektronik, beyaz eşya ve dijital ürünler üreten şirketi Vestel’e kurulduğu 1984’ten beri ilk kez sendika girdi.

TÜRK-İŞ’e bağlı Türk Metal Sendikası, Vestel’le toplu iş sözleşmesi (TİS) imzaladı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre Genel Başkanı Pevrul Kavlak’un 7 Eylül 2021’de işçilerle kurduğu ilk temasın ardından başlayan örgütlenme sürecinin sonuna gelindi.

Türk Metal Sendikası’nın Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’de ve Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’de yetkilerinin kesinleşmesi üzerine toplu iş sözleşmeleri müzakerelerine başlandı.

Uzun süren müzakerelerin ardından yaklaşık 17 bin işçinin çalıştığı her iki işyeri için de toplu iş sözleşmesi dün (30 Ocak 2024 Salı günü) Genel Sekreter Taliphan Kıymaz, Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli ve Hukuk Danışmanı Avukat Didem Boz tarafından İmzalandı.

İşveren adına sözleşmeyi Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı ve Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi Necmi Kavuşturan imzaladı.

Yetkiye itiraz ve işçi çıkarmalar

Vestel daha önce Türk Metal Sendikası’nın yetkisine itiraz etmişti. Sendika 7 Aralık 2022’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki belgesi almıştı. Ancak toplu sözleşme görüşmelerinin başlaması beklenirken Vestel yetki kararını mahkemeye taşımıştı.

Vestel “Bakanlık tarafından şirketimize gönderilen başvuruya yasal olarak itirazda bulunarak, gerek sayıların gerek üyelik bilgilerinin doğruluğunun öncelikle ilk derece mahkemeleri ve ilerleyen aşamalarda da istinaf mahkemesi ve Yargıtay aşamalarında hukuki değerlendirmeler sonucunda karara bağlanarak kesinleşmesini talep etmiş bulunuyoruz” açıklaması yapmıştı.

Kamuoyunda sendikal faaliyetlere olumsuz yaklaşımları ile bilinen Vestel yönetiminin yakın zamanda Türk Metal'e üye olduğu gerekçesiyle çok sayıdan işçinin işten attığı basına yansımıştı.

(HA)

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