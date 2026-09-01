Vestel ve Anadolu Grubu TOGG’dan çıkmak istiyor

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) ortaklık yapısında kapsamlı bir değişikliğe gidilebileceğine ilişkin haberlerin ardından üç ortaktan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama geldi.

31 Ağustos 2026 gecesi birkaç dakika arayla yapılan açıklamalarda Vestel Elektronik, AG Anadolu Grubu Holding ve Turkcell, TOGG paylarına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini doğruladı. Açıklamalar, Reuters’ın Vestel ile Anadolu Grubu’nun TOGG’daki toplam yüzde 46’lık payını devretmeye hazırlandığı ve söz konusu payların Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Turkcell tarafından alınabileceği yönündeki haberinin ardından geldi.

Vestel görüşmeleri doğruladı

TOGG’da yüzde 23 payı bulunan Vestel Elektronik, KAP açıklamasında şirketin sahip olduğu hisselerle ilgili çeşitli görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Şöyle dedi:

“Şirketimiz yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde; habere konu paylar ile ilgili muhtelif görüşmeler devam etmekte olup, bu aşamada işlemi kesinleştiren alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır.”

Anadolu Grubu: Bağlayıcı sözleşme bulunmuyor

TOGG’un bir diğer yüzde 23 hissedarı AG Anadolu Grubu Holding de görüşmeleri doğruladı.

Holding, yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde TOGG’daki paylarıyla ilgili çeşitli görüşmeler yürütüldüğünü belirtirken, bu aşamada işlemi kesinleştiren bağlayıcı bir sözleşmenin bulunmadığını bildirdi:

“Şirketimizin yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, habere konu paylar ile ilgili muhtelif görüşmeler devam etmekte olup, bu aşamada işlemi kesinleştiren bağlayıcı bir sözleşme bulunmamaktadır.

Potansiyel işleme ilişkin önemli gelişmelerin ortaya çıkması halinde gerekli kamuyu aydınlatma açıklamaları yapılacaktır.”

Turkcell açıklamasında Türkiye Varlık Fonu ayrıntısı

Üç açıklama içinde Türkiye Varlık Fonu’nun adının doğrudan geçtiği bildirim ise Turkcell’den geldi.

Turkcell, yerel ve uluslararası basında kendisi ile Türkiye Varlık Fonu’nun TOGG sermayesini temsil eden belirli payların satın alınması için görüşmeler yürüttüğüne ilişkin haberler çıktığını belirtti.

Şirket, yatırım stratejileri kapsamında iştirak portföyüne yönelik görüşmeler yapabildiğini kaydederek, haberlerde belirtilen işlemle ilgili görüşmelerin halen devam ettiğini açıkladı:

“Yerel ve uluslararası basında 31.08.2026 tarihinde yer alan haberlerde, Şirketimiz ve Türkiye Varlık Fonu'nun, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesini temsil eden belirli payların satın alınmasına yönelik görüşmeler yürüttüğüne ilişkin söylentilere yer verilmiştir.

Şirketimiz, yatırım stratejileri çerçevesinde iştirak portföyüne yönelik görüşmeler gerçekleştirebilmekte olup, bu aşamada da haberlere konu olan işlemle ilgili olarak görüşmeler devam etmektedir.”

Gündemde yüzde 46’lık pay var

TOGG’un mevcut ortaklık yapısında Vestel Elektronik, Anadolu Grubu, Turkcell ve BMC Otomotiv’in yüzde 23’er hissesi bulunuyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ise yüzde 8 paya sahip.

Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Vestel ile Anadolu Grubu’nun toplam yüzde 46’ya ulaşan paylarının devri üzerinde çalışılıyor. Kaynaklar, payların bir bölümünün Türkiye Varlık Fonu tarafından alınacağını, mevcut ortak Turkcell’in ise TOGG’daki payını artıracağını belirtti. Ancak TVF ile Turkcell’in yüzde 46’lık paketi hangi oranlarda paylaşacağı ve işlemin parasal büyüklüğü açıklanmış değil.

Bu yapının hayata geçmesi halinde Vestel Elektronik ile Anadolu Grubu TOGG ortaklığından çıkarken, Türkiye Varlık Fonu yeni hissedar olarak ortaklık yapısına girmiş olacak. Turkcell ise halihazırdaki yüzde 23’lük payının üzerine ilave hisse edinmiş olacak.

TOGG, 2025 yılını 14.61 milyar TL zararla kapatmış, şirket 2024'te de 13.75 milyar TL zarar açıklamıştı.

(HA)