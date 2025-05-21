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Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2025 09:37
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2025 09:40
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Vestel, 2 bin kişiyi işten çıkarıyor

İşten çıkarılacak olan 2 bin çalışan, Vestel Elektronik’in toplam personelinin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf, Vestel'in üretim tesislerinden biri olan Vestel City giriş kapısını ve önünde park etmiş büyük bir tırı göstermektedir
Fotoğraf: Vestel

Zorlu Holding'e bağlı teknoloji şirketi Vestel’in yaklaşık 2 bin çalışanla yollarını ayıracağı doğrulandı. İşten çıkarmalar, şirketin elektronik biriminde gerçekleşecek.

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Bloomberg HT’de katıldığı yayında iddiaları doğruladı. Yüngül, “Evet, 2 bin kişinin işten çıkarılması haberi doğrudur. Ama bu tamamen verimlilik işiyle ilgilidir” ifadelerini kullandı.

İşten çıkarılacak olan 2 bin çalışan, Vestel Elektronik’in toplam personelinin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor.

Şirketin küçülme kararı, Zorlu Holding’in karşı karşıya olduğu 4,9 milyar dolarlık borç yüküyle ilişkilendiriliyor. Holdingin mali yükünü hafifletmek amacıyla İstanbul’daki Zorlu AVM’nin satışa çıkarıldığına dair iddialar da gündemde.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
vestel emek
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