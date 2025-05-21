Vestel, 2 bin kişiyi işten çıkarıyor

Zorlu Holding'e bağlı teknoloji şirketi Vestel’in yaklaşık 2 bin çalışanla yollarını ayıracağı doğrulandı. İşten çıkarmalar, şirketin elektronik biriminde gerçekleşecek.

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Bloomberg HT’de katıldığı yayında iddiaları doğruladı. Yüngül, “Evet, 2 bin kişinin işten çıkarılması haberi doğrudur. Ama bu tamamen verimlilik işiyle ilgilidir” ifadelerini kullandı.

İşten çıkarılacak olan 2 bin çalışan, Vestel Elektronik’in toplam personelinin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor.

Şirketin küçülme kararı, Zorlu Holding’in karşı karşıya olduğu 4,9 milyar dolarlık borç yüküyle ilişkilendiriliyor. Holdingin mali yükünü hafifletmek amacıyla İstanbul’daki Zorlu AVM’nin satışa çıkarıldığına dair iddialar da gündemde.

(EMK)