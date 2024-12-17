“Vergileri artırmak, halkı kaçak ve sahte içki tüketmeye itiyor”

Türkiye genelinde sahte içkiden kaynaklanan ölümler devam ediyor.

İstanbul Valiliği, son bir buçuk ayda 37 kişinin sahte içkiden öldüğünü açıkladı. Son bir yıldaki denetimlerde ise 287 bin 758 litre alkollü sıvı, 14 bin 701 dolu alkollü içki şişesi ele geçirildi.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, bugün yayımladığı açıklamayla sahte ve kaçak içki üretimi nedeniyle artan ölümlere dikkat çekerek alkollü içkiler üzerindeki yüksek vergilerin ve yetersiz denetimlerin sorunu körüklediğini belirtti.

Oda, denetimlerin artırılması ve özel tüketim vergisinin (ÖTV) düşürülmesi çağrısında bulundu.

Metil alkol

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası’nın açıklaması özetle şöyle:

“Sahte içki ve kaçak içkinin birbirinden farklıdır. Evlerde basit damıtma usulüyle yapılan alkollü içecekler kaçak içki statüsüne girer. Sahte içki denildiğinde; piyasada bulunan bir markayı ambalajı ile taklit edip, haksız kazanç sağlamaktır. Her iki yöntem de oldukça risklidir. Alkol ve alkollü içki üretimi uzmanlık isteyen bir kimyasal prosestir ve mutlaka kimya mühendisleri kontrolünde, endüstriyel şartlarda, resmi otoritelerden izin alınarak yapılmalıdır. Aksi takdirde ölümlü ve zehirlenmeli vakaların son bulması veya en aza indirilmesi mümkün olmayacaktır.

“Ayrıca, alkollü içkilerin ana hammaddesi etil alkol yerine daha ucuz ve ulaşılması daha kolay olan metil alkol kullanılması oldukça tehlikelidir. Etil alkol; şeker ve nişasta içeren maddelerin alkol fermantasyonu ve takiben damıtma işlemleri ile üretilen renksiz, berrak, kendine has kokusu olan ve kaynama noktası 78,3 °C olan bir maddedir. Metil alkol ise endüstriyel kullanımı olan bir üründür. Gıda maddelerinin üretiminde girdi olarak kullanılması kesinlikle yasaktır ve kullanılamaz. İçilmesi ile oksitlenerek vücutta formik asit ve formaldehide dönüşür. Bunlar vücut içerisinde hasara yol açan maddelerdir.

“Vergi artırmak çözüm değil”

“Metil alkol ile üretilmiş bir içeceği tüketen kişinin farkına varması neredeyse imkânsızdır. İçerisindeki metil alkol oranı yüksek bir alkolle ya da tamamen metil alkolle üretilmiş içeceği içen kişinin önce merkezi sinir sistemi etkilenir, kullanım miktar arttıkça dolaşım sistemi sorunları, solunum bozuklukları, ishal, sara nöbetleri, felç, körlük, koma hali ve nihayetinde ölüm meydana gelir.

“İçki tüketimini azaltmak için vergileri artırmanın bir çözüm olmayacaktır. Vergi artırımı ile alkol tüketiminin azaltılması birçok ülkede denenmesine rağmen sonuç alınamamıştır. Vergileri artırmak, halkı kaçak ve sahte içki tüketmeye itmektedir. Sahte ve kaçak içki, ölüm riski oluşturmaktadır. Uzun vadede kronik organ hasarlarına neden olmaktadır. Kaçak içki üretimini engellemek Tarım ve Orman Bakanlığının sıkı denetimleri ile mümkündür. Sahte ve kaçak içkinin riskleri topluma farklı iletişim kaynakları ile anlatılarak toplumun bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. Bu konuda Kimya Mühendisleri Odası olarak üzerimize düşen çalışmaları ve takibi yapacağımızı kamuoyuna duyururuz.” (TY)