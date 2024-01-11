"Verem yükselişte, tedavisi asla yarım bırakılmamalı"

Verem Eğitimi ve Farkındalık haftası kapsamında her yıl ocak ayında günümüzde halen yaygınlığını sürdüren verem hastalığıyla mücadele konusunda bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor.

Bu özel hafta dolayısıyla verem hastalığının güncel durumuna dikkat çekmek isteyen Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tüberküloz Çalışma Grubu, her yıl tüm dünyada 10 milyondan fazla insanın tüberküloz (verem) hastalığına yakalanmaya devam ettiğine ve Türkiye’de 2022 yılı itibarıyla yaklaşık 10 bin verem hastası bulunduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'de verem tedavisinin ücretsiz olduğunu ve tedavide kullanılan ilaçların da verem savaş dispanserlerinden ücretsiz temin edildiğini hatırlattı.

"Halk sağlığı sorunu"

Veremin, ‘Mycobacterium tuberculosis’ isimli bir mikrobun oluşturduğu bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirten Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tüberküloz Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Mediha Gönenç Ortaköylü, hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi:

“Dünya Sağlık Örgütü’nün 2023 yılı Raporu’na göre verem, 2022 yılında tüm dünyada koronavirüs hastalığından (COVID-19) sonra tek bir bulaşıcı mikroba bağlı ölümlerde dünyada ikinci sırada. AIDS hastalığından iki kat daha fazla ölüme neden olan ve halen çok yaygın bir hastalık. Tüberküloz, görülme sıklığı ve etkileri nedeniyle günümüzde de küresel mücadele gerektiren önemli bir halk sağlığı sorunu. Öncelikle akciğerlerde olmak üzere vücudumuzdaki tüm organlarda hastalık yapabilen tüberküloz, tedavi edilmemesi halinde hastalanan organlarda ağır tahribat yapar ve bu organların çalışmasını bozarak ölüme neden olabilir.”

"Eşyadan değil hastadan bulaşıyor"

Tüberküloz mikrobunun kaynağının tedavi görmemiş, aktif akciğer veya gırtlak veremi olan hastalar olduğunu hatırlatan Ortaköylü, sanılanın aksine hastalığın çatal, kaşık, tabak, bardak, giysi gibi eşyalarla bulaşmadığını belirterek; “Verem hastası kişilerle uzun süre birlikte yaşayanlar hastalık açısından risk altında. Bu hastaların öksürmesi, hapşırması, konuşmasıyla çevreye ve havaya saçılan mikroplar sağlıklı kişiler tarafından solunursa hastalık bulaşır. Hastanın aynı evde yaşadığı kişiler veya yakın çalışma arkadaşları hastalıktan etkilenebilir” uyarısını yaptı.

TÜSAD Hakkında

Göğüs hastalıkları alanında ülkemizin ilk bilimsel meslek kuruluşu olarak 22 Haziran 1970 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), halen Türkiye genelindeki 5,000’e yakın üyesi ile “halkın akciğer sağlığını korumak” amacı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Toplumsal ve mesleki eğitimi, araştırmaları destekleyerek halk sağlığının korunmasına yönelik faaliyetler yürüten TÜSAD, “Tükenmeyen nefesle” sloganı ile 53 yıllık geçmişinde 45 ulusal kongre, sayısız bilimsel toplantı, sempozyum, iki dünya kongresi ile bilinçlendirme ve farkındalık projelerine imza attı.

(EMK)