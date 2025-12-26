ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:15 26 Aralık 2025 09:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.12.2025 09:27 26 Aralık 2025 09:27
Okuma Okuma:  2 dakika

VEPARA soruşturmasında 20 gözaltı

Gözaltına alınanlar yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aracılık etmekle itham ediliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

VEPARA soruşturmasında 20 gözaltı

VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 28 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle "para nakline aracılık etme" suçunu işlediklerinin belirlendiği bilgisi verildi.

Açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bu kapsamda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği aktarıldı.

Operasyonlarda 28 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 şüphelinin yurt dışında olduğunun tespit edildiği bildirildi.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
kara para bahis
ilgili haberler
Papara'nın izni iptal edildi
31 Ekim 2025
/haber/papara-nin-izni-iptal-edildi-313068
Papara’ya yasa dışı bahis soruşturması: Sahibi gözaltında, şirkete kayyım atandı
27 Mayıs 2025
/haber/paparaya-yasa-disi-bahis-sorusturmasi-sahibi-gozaltinda-sirkete-kayyim-atandi-307806
Flash TV ve Pozitifbank'a yasa dışı bahis operasyonu
14 Mart 2025
/haber/flash-tv-ve-pozitifbank-a-yasa-disi-bahis-operasyonu-305411
Kaçak TBMM kartı taşıyan iş insanına elektronik para izni
17 Aralık 2024
/haber/kacak-tbmm-karti-tasiyan-is-insanina-elektronik-para-izni-302749
Kripto paraların ödemelerde kullanılması yasaklandı
16 Nisan 2021
/haber/kripto-paralarin-odemelerde-kullanilmasi-yasaklandi-242557
