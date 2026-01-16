Venezuelalı Machado, Nobel Barış Ödülü’nü Trump’a sundu

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelen ve kendini “Venezuelalı muhalif lider” olarak tanımlayan María Corina Machado, kendisine verilen Nobel Barış Ödülü’nü Trump’ın hak ettiğini savundu.

“Fox & Friends” programında konuşan Machado, ziyareti sırasında ödülünü Venezuela halkı adına Trump’a sunduğunu belirterek, “O, bunu hak ediyor. Çok duygusal bir andı,” dedi.

2025 Nobel Barış Ödülü María Corina Machado'nun oldu

Beyaz Saray ziyareti ve Trump’la görüşmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Machado, görüşmenin çok iyi geçtiğini belirtti.

“Venezuela halkı adına üstlendiğim büyük bir sorumluluk”

Machado, Trump’la uzun süredir görüşmeyi arzuladığını ve konuşma fırsatı bulduğu için minnettar olduğunu dile getirerek, “Bu görüşme, Venezuela halkı adına üstlendiğim büyük bir sorumluluktu,” dedi.

Trump ise Machado ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bunun “çok güzel bir jest” olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, daha önceki açıklamalarında Trump, “Machado’nun Venezuela’da iktidarın başına geçecek kadar halk arasında saygınlığının ve gücünün olmadığını” savunmuş ve bu sebeple Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez ve hükümeti ile çalışacaklarını belirtmişti. (TY)