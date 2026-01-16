ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:18
 SG: Son Güncelleme: 16.01.2026 14:22
Okuma Okuma:  2 dakika

Venezuelalı Machado, Nobel Barış Ödülü’nü Trump’a sundu

ABD Başkanı, María Corina Machado’nun tutumunu “çok güzel bir jest” olarak nitelendirdi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Truth Social /@realDonaldTrump

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelen ve kendini “Venezuelalı muhalif lider” olarak tanımlayan María Corina Machado, kendisine verilen Nobel Barış Ödülü’nü Trump’ın hak ettiğini savundu.

“Fox & Friends” programında konuşan Machado, ziyareti sırasında ödülünü Venezuela halkı adına Trump’a sunduğunu belirterek, “O, bunu hak ediyor. Çok duygusal bir andı,” dedi.

Beyaz Saray ziyareti ve Trump’la görüşmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Machado, görüşmenin çok iyi geçtiğini belirtti.

“Venezuela halkı adına üstlendiğim büyük bir sorumluluk”

Machado, Trump’la uzun süredir görüşmeyi arzuladığını ve konuşma fırsatı bulduğu için minnettar olduğunu dile getirerek, “Bu görüşme, Venezuela halkı adına üstlendiğim büyük bir sorumluluktu,” dedi.

Trump ise Machado ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bunun “çok güzel bir jest” olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, daha önceki açıklamalarında Trump, “Machado’nun Venezuela’da iktidarın başına geçecek kadar halk arasında saygınlığının ve gücünün olmadığını” savunmuş ve bu sebeple Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez ve hükümeti ile çalışacaklarını belirtmişti. (TY)

María Corina Machado donald trump ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi Nobel Barış Ödülü
