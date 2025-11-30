ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 30 Kasım 2025 09:35
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2025 09:41
2 dk Okuma

Venezuela’dan, hava sahasına ‘koşulsuz’ saygı gösterilmesi çağrısı

“Venezuela’ya yönelik tehdit, kıtanın barışına ve halkımıza yöneltilmiş bir tehdittir. Özgürlük Kahramanı Simon Bolivar’ın mirasçısı olan halkımız galip gelecektir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Venezuela’dan, hava sahasına ‘koşulsuz’ saygı gösterilmesi çağrısı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Venezuela hava sahasının Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) normlarıyla korunduğu hatırlatarak bu alana “koşulsuz saygı” gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, 1944 tarihli Chicago Sözleşmesi’nin ilgili maddesine atıf yapılarak şöyle dendi:

“Her devletin, kendi topraklarını kapsayan hava sahası üzerinde münhasır ve mutlak egemenliğe sahip olduğu açıkça kabul edilmektedir. Bolivarcı Hükümet, Venezuela’nın hiçbir yabancı güçten gelen emirleri, tehditleri ya da müdahaleleri kabul etmeyeceğini bildirir. Venezuela kurumları dışında hiçbir otoritenin, ulusal hava sahasının kullanımına müdahale etmeye, engellemeye veya koşul koymaya yetkisi yoktur.”

ABD’nin Venezuela kuşatması büyüyor: Savaşla tehdit ayrıcalığı
ABD’nin Venezuela kuşatması büyüyor: Savaşla tehdit ayrıcalığı
31 Ekim 2025

Göçmenlerin geri gönderilmesi

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ABD hükümetinin Venezuelalı göçmenlerin geri gönderilmesine yönelik uçuşları tek taraflı olarak askıya aldığına dikkat çekilen açıklamanın devamı şöyle:

“ABD, bu uçuşları tek taraflı olarak durdurdu. Bu uçuşlar, Vatan’a Dönüş Planı kapsamında Venezuelalıların düzenli ve haftalık şekilde ülkelerine geri getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyordu. Bugüne kadar 75 uçuş ile 13 bin 956 vatandaşımız ülkeye geri getirildi.

“Venezuela, uluslararası hukukun ve halkımızın anti-emperyalist ruhunun verdiği tüm güçle, onur ve yasallık içinde yanıt verecektir. Ülkemiz, uluslararası hukukla korunan egemenliğini tüm hava sahasında eksiksiz şekilde kullanmaya devam edecektir. Venezuela’ya yönelik bu tehdit, kıtanın barışına ve halkımıza yöneltilmiş bir tehdittir. Özgürlük Kahramanı Simon Bolivar’ın mirasçısı olan halkımız galip gelecektir.”

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm hava yolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları lütfen Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını göz önünde bulundurun,” demişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
venezuela nicolas maduro donald trump militarizm
ilgili haberler
Nicolás Maduro: Medya Venezuela’yı yok etmek istiyor
4 Kasım 2025
/haber/nicolas-maduro-medya-venezuelayi-yok-etmek-istiyor-313185
“Venezuela’ya karşı savaşı meşrulaştırmak için bir anlatı dayatmak istiyorlar”
1 Kasım 2025
/haber/venezuelaya-karsi-savasi-mesrulastirmak-icin-bir-anlati-dayatmak-istiyorlar-313116
ABD’nin Venezuela kuşatması büyüyor: Savaşla tehdit ayrıcalığı
31 Ekim 2025
/yazi/abdnin-venezuela-kusatmasi-buyuyor-savasla-tehdit-ayricaligi-313057
Venezuela, hava sahasına gizlice giren uçağın engellendiğini bildirdi
29 Ekim 2025
/haber/venezuela-hava-sahasina-gizlice-giren-ucagin-engellendigini-bildirdi-313006
Venezuela ticaret gemilerini bombalamayı reddeden ABD'li amiral istifa etti
17 Ekim 2025
/haber/venezuela-ticaret-gemilerini-bombalamayi-reddeden-abd-li-amiral-istifa-etti-312661
Venezuela geriliminin arka planı: Uyuşturucu mu, hegemonya mı?
28 Eylül 2025
/yazi/venezuela-geriliminin-arka-plani-uyusturucu-mu-hegemonya-mi-311992
YouTube, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun hesabını kapattı
22 Eylül 2025
/haber/youtube-venezuela-devlet-baskani-maduronun-hesabini-kapatti-311762
Venezuela Komünist Partisi'nden Andrade: Anti-kapitalizm olmadan anti-emperyalizm olmaz
21 Eylül 2025
/haber/venezuela-komunist-partisi-nden-andrade-anti-kapitalizm-olmadan-anti-emperyalizm-olmaz-311734
