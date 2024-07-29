Venezuela’da yine Maduro kazandı

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını açıkladı.

Amoroso, sandıkların yüzde 80'inin açıldığını belirterek 10 adayın yarıştığı devlet başkanı seçimini Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Maduro'nun kazandığını, adaylara ilişkin sonuçların detaylarının gelecek saatlerde CNE web sitesinde tablolar halinde yayımlanacağını duyurdu.

İlk sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmış oldu.

Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, yüzde 44,20 ile ikinci sırada yer aldı.

Seçime katılım oranı yüzde 59 oldu. Seçimden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.

Maduro’dan ilk açıklamada diyalog çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in önünde toplanan destekçilerine seslendi.

Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı 28 Temmuz seçim sonuçlarına herkesin saygı duymasını isteyen Maduro, demokrasiyi savunmaya devam edeceklerini vurgulayarak "Sizler bana yetki verdiniz. Vatanımız için, halkımız için ülkemizde her daim barış olacak. Kimse şiddete başvurmaya kalkışmasın, faşizm yapmaya çalışmasın. Ayrışma ve kutuplaşma Venezuela'ya zarar verir. Sokaklarda şiddet olması, kime fayda sağlar?" dedi.

Barış insanı olduğunu söyleyen Maduro, "Ülkedeki siyasi partilere ve bütün sektör temsilcilerine diyalog çağrısında bulunuyorum. Halka ve anayasa saygılı olun. Herkesle konuşmaya hazırım" diye konuştu.

Maduro, Venezuela'da faşizmin kaybettiğini söyledi: "Ekonomik yaptırımlarla yapamadılar, saldırganlık ve tehditlerini bertaraf etmeyi başardık. Şimdi de yapamayacaklar ve asla başaramayacaklar. Venezuela halkının onuruyla oynamalarına asla müsaade etmeyeceğiz."

CNE'nin internet sitesinin yurt dışı kaynaklı siber saldırıya maruz kaldığını da aktaran Maduro, olayla ilgili savcılığın soruşturma başlatacağını bildirdi, seçimleri takip eden uluslararası gözlemcilere teşekkür etti.

Muhalefet sonuçları kabul etmiyor

Venezuela'da muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini belirtti.

Başkent Caracas'taki parti merkezinde basın mensuplarına açıklama yapan muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini söyledi. İsim vermeden CNE'yi hedef alan Gonzalez, "Tüm kuralları çiğnediler. Venezuelalılar ve herkes olanları biliyor" dedi.

Muhalefet lideri Maria Corina Machado de seçimleri yüzde 70 ile kazandıklarını iddia etti: "Tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz, Edmundo Gonzalez, ülkenin seçilmiş yeni devlet başkanıdır. Kazandığımızı herkes biliyor."

Ellerindeki sandık tutanaklarına göre seçimi "ezici çoğunlukla" kazandıklarını öne süren Machado, "CNE'nin bu sonuçları nereden edindiğini bilmiyoruz. Gonzalez, oyların yüzde 70'ini, Maduro ise yüzde 30'unu aldı. Bu, tarihteki en yüksek katılımlı seçim" dedi.

Machado, Venezuelalılardan sandıklara sahip çıkmalarını isteyerek, birkaç gün içinde neler yapacaklarını kamuoyuna duyuracaklarını belirtti.

1962 Caracas doğumlu Nicolas Maduro, otobüs şoförüyken sendika başkanı olup siyasete atıldı. Küba’da sendika örgütleme eğitimi aldı. 1994’te Hugo Chavez'in hapisten çıkması için düzenlenen kampanyada çalıştı. 2005-2006 arasında, Chavez’in iktidarında, Meclis Başkanlığı görevinde bulundu. 2006’da Dışişleri Bakanı oldu, 2012 yılında Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atandı. Chavez'in 5 Mart 2013'te hayatını kaybetmesinden üç gün sonra yemin ederek, devlet başkanı oldu.

(AS)