Venezuela’da 17 ay aradan sonra X kullanımı yeniden başladı

Venezuela’da 17 ay önce ülkede dolaşımdan kaldırılan sosyal medya platformu X, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez’in kararıyla kullanıma tekrar açıldı. Rodríguez ile İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, platform üzerinden paylaşım yaptı.

Geçici Devlet Başkanı Rodríguez X’te paylaştığı mesajı şöyle:

“Bu yolla yeniden iletişime geçiyoruz. Venezuela ayakta kalmaya devam ediyor; güç, kararlılık ve tarihsel bilinçle. Ekonomik huzur, sosyal adalet ve hak ettiğimiz refah devleti için birleşmiş halde ilerlemeye devam edelim.”

Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. 🇻🇪



¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos! — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

AA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Cabello da X’te yaptığı paylaşımda, Venezuela ve dünya genelindeki takipçileriyle iletişim kuracaklarını belirtti:

“Ülkemizle ilgili konuyu yakından takip eden kardeşlerimizle kucaklaşmak için buraya geçiyorum. İletişim kurmak için bu yolu yeniden kullanacağız, takipte kalın. Biz kazanacağız.”

Maduro’nun önceki tepkisi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Ağustos 2024’te X’in ülke yasalarını ihlal ettiğini iddia etmiş, platforma ve sahibi Elon Musk’a sert tepki göstermişti. Maduro, “Venezuela’da yasalar var, yasalara saygı duyacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Maduro’nun ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak alıkonulmasının ardından Delcy Rodríguez, 5 Ocak’ta Meclis’te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlendi. Rodríguez, konuşmasında Maduro ve eşi Cilia Flores’in ABD’de tutulmasından duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

