YT: Yayın Tarihi: 14.01.2026 08:43 14 Ocak 2026 08:43
 SG: Son Güncelleme: 14.01.2026 08:50 14 Ocak 2026 08:50
Okuma:  2 dakika

Venezuela’da 17 ay aradan sonra X kullanımı yeniden başladı

Geçici Devlet Başkanı Rodríguez X’te “Bu yolla yeniden iletişime geçiyoruz. Venezuela ayakta kalmaya devam ediyor; güç, kararlılık ve tarihsel bilinçle" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Venezuela’da 17 ay aradan sonra X kullanımı yeniden başladı
Görsel:AA

Venezuela’da 17 ay önce ülkede dolaşımdan kaldırılan sosyal medya platformu X, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez’in kararıyla kullanıma tekrar açıldı. Rodríguez ile İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, platform üzerinden paylaşım yaptı.

Geçici Devlet Başkanı Rodríguez X’te paylaştığı mesajı şöyle: 
“Bu yolla yeniden iletişime geçiyoruz. Venezuela ayakta kalmaya devam ediyor; güç, kararlılık ve tarihsel bilinçle. Ekonomik huzur, sosyal adalet ve hak ettiğimiz refah devleti için birleşmiş halde ilerlemeye devam edelim.”

AA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Cabello da X’te yaptığı paylaşımda, Venezuela ve dünya genelindeki takipçileriyle iletişim kuracaklarını belirtti:
“Ülkemizle ilgili konuyu yakından takip eden kardeşlerimizle kucaklaşmak için buraya geçiyorum. İletişim kurmak için bu yolu yeniden kullanacağız, takipte kalın. Biz kazanacağız.”

Maduro’nun önceki tepkisi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Ağustos 2024’te X’in ülke yasalarını ihlal ettiğini iddia etmiş, platforma ve sahibi Elon Musk’a sert tepki göstermişti. Maduro, “Venezuela’da yasalar var, yasalara saygı duyacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Maduro’nun ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak alıkonulmasının ardından Delcy Rodríguez, 5 Ocak’ta Meclis’te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlendi. Rodríguez, konuşmasında Maduro ve eşi Cilia Flores’in ABD’de tutulmasından duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

Maduro mahkemede: Savaş esiriyim
Maduro mahkemede: Savaş esiriyim
5 Ocak 2026

(EMK)

maduro Nicolás Maduro kimdir? Venezueala
ilgili haberler
Maduro mahkemede: Savaş esiriyim
5 Ocak 2026
/haber/maduro-mahkemede-savas-esiriyim-315272
Maduro'nun yargılanmak üzere ABD'ye getirilmesi, New York'ta protesto edildi
5 Ocak 2026
/haber/maduro-nun-yargilanmak-uzere-abd-ye-getirilmesi-new-york-ta-protesto-edildi-315230
Maduro'nun tutulduğu hapishane önünde gösteri
4 Ocak 2026
/haber/maduro-nun-tutuldugu-hapishane-onunde-gosteri-315224
