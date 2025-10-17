Venezuela ticaret gemilerini bombalamayı reddeden ABD'li amiral istifa etti

Latin Amerika'daki ABD askeri kuvvetlerinin başı ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) Amirali Alvin Holsey, Karayipler'de Venezuela ticaret filosuna yönelik uluslararası hukuku ihlal eden saldırılar sürerken perşembe günü yıl sonunda istifa edeceğini duyurdu. Holsey'in görev süresinin dolmasına iki yıl vardı.

Reuters'ın kaynağı, istifanın, Amiral Alvin Holsey ve Savunma Bakanı Pete Hegseth arasında Karayipler'deki operasyonlar ve amiralin görevden alınıp alınmayacağına dair sorular nedeniyle doğan gerginlikle ilgili olduğunu söyledi.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesinin en üst düzeyli Demokrat üyesi Senatör Jack Reed de ABD ile Venezuela arasındaki olası bir çatışma korkusu büyüdüğü sırada Holsey'nin beklenmedik istifasının kaygı verici olduğunu dile getirdi.

Reed, "Amiral Holsey'nin istifası, [Trump] yönetimi[nin] önceki ABD askeri harekatlarında büyük zorluklarla edinilmiş dersleri ve en deneyimli savaşçılarımızın tavsiyelerini görmezden geldiği yönündeki kaygılarımı daha da derinleştiriyor." dedi.

Holsey açıklama yapmadı

Holsey, X hesabından 12 Aralık'ta emekli olacağını söyledi, ancak bir neden belirtmedi.

"37 yılı aşkın süredir ulusumuza, Amerikan halkına hizmet etmek ve Anayasayı desteklemek ve savunmak benim için bir onurdu," dedi.

Savunma Bakanı Hegseth de, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ordudaki dört yıldızlı iki siyah muharip komutandan biri olan Amiral Holsey'nin istifası konusunda açıklama yapmadı.

Karayipler'de neler oluyor?

Holsey'nin ayrılışı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela hükümetiyle yaşadığı gerginliği tırmandırdığı bir dönemde, Karayipler'de güdümlü füzeler, destroyerler, F-35 savaş uçakları, bir nükleer denizaltı ve yaklaşık 6 bin 500 askerin de dahil olduğu bir ABD askeri yığınağının oluştuğu bir dönemde gerçekleşti.

ABD silahlı kuvvetlerinin Venezuela açıklarında uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği gemilere düzenlediği saldırılarda en az 27 kişi hayatını kaybetti. Bu durum, saldırıların savaş yasalarını ihlal edip etmediğini sorgulayan bazı hukukçular ve ve çoğunlukla Demokrat Kongre üyeleri arasında kaygılar doğurdu.

Trump yönetimi, kendisinin Venezuela'daki "narko terörist gruplar"la savaş halinde olduğunu ve bu nedenle saldırıların meşru olduğunu iddia ediyor.

Trump, çarşamba günü ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) Venezuela içinde gizli operasyonlar yürütme yetkisi verdiğini açıkladı. Bu emir, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta ABD'nin Başkan Nicolas Maduro'yu devirmek üzere harekete geçtiğine yönelik spekülasyonları artırdı.

Askerler Hegseth'in liyakatinden kuşkulu

Holsey, Pete Hegseth'in Pentagon'u devralmasından bu yana görevlerinden ayrılan amiral ve generaller kafilesine en son katılan subay.

Bundan önce de siyah Genelkurmay Başkanı C.Q. Brown ve bu rütbeye yükselen ilk kadın olan Amiral Lisa Franchetti'nin aralarında olduğu bazı subaylar ansızın görevden alınmışlardı.

Hegseth, X'te yaptığı açıklamada, "Bakanlık, Amiral Holsey'e ülkemize verdiği onlarca yıllık hizmet için teşekkür ediyor ve kendisine ve ailesine önümüzdeki yıllarda da başarı ve mutluluklar diliyor." dedi.

Geçtiğimiz hafta Pentagon, bölgedeki uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının Miami'de konuşlu Güney Komutanlığınca değil, Kuzey Carolina, Camp Lejeune'deki, hızlı denizaşırı operasyonlar yürütebilen II. Deniz Piyadeleri Seferi Kuvvetlerince yönetileceğini duyurmuş, karar, normalde yüksek profilli operasyonlara Güney Komutanlığı gibi muharip komutanlıkların liderlik etmesi dolayısıyla ABD askeri yorumcularınca hayretle karşılanmıştı.

