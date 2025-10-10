Venezuela muhalefet lideri Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a adadı

Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado, cuma günü kazandığı Nobel Barış Ödülünü "kararlı desteği" için Trump'a adadı.

2025 Nobel Barış Ödülü María Corina Machado'nun oldu

X'teki sosyal medya hesabında "Bu ödülü, Venezuela'nın acı çeken halkına ve davamıza verdiği kararlı destek nedeniyle Başkan Trump'a ithaf ediyorum" diye yazdı.

Ödülünü "zafer" olarak niteleyen María Corina Machado, ABD'ye bağlılığını ifade etti:

"Zaferin eşiğindeyiz ve bugün, her zamankinden daha fazla, Başkan Trump'a, Amerika Birleşik Devletleri halkına, Latin Amerika halklarına ve dünyanın demokratik ülkelerine, Özgürlük ve demokrasiye ulaşmak için başlıca müttefiklerimiz olarak güveniyoruz,"



"Bu ödülü, Venezuela'nın acı çeken halkına ve davamıza verdiği kararlı destek için Başkan Trump'a adıyorum."

Trump istemişti, Machado aldı

ABD Başkanı aylardır Nobel Barış ödülünün kendisine verilmesini istiyor ve başkanlığı boyunca dünya çapındaki bir çok çatışmayı sona erdirdiğini iddia ediyordu. Hafta başında İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından başka liderler de ödülün Trump'a verilmesi yönünde görüş belirtmişti.

Trump'ın diplomatik ilişkilerini kestiği, ve dünya çapında uyuşturucu kaçakçılığı odağı olmakla suçlayarak ticaret gemilerini vurmaya başladığı Maduro rejimine karşı izlediği siyaset Venezuela muhalefet liderlerini cesratelendiriyor. Trump yönetimi, ayrıca Maduro'nun uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklanması çağrısında bulundu ve tutuklanmasını sağlayacak bilgiler verecek olanlara 50 milyon dolar ödül vaat etti.

ABD yönetimi, uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "narko-teröristler"i taşıdığını iddia ettiği Venezuela teknelerine saldırılarını sürdürüyor. Maduro iddiayı şiddetle reddediyor. Çoğu eski Cumhuriyetçi yönetici Venezuela teknelerinin uğradığı saldırıların uluslararası hukukun ihlali olabileceği görüşünde.

Machado, Trump'ın savaşının "hayat kurtarmakla ilgili" olduğu kanısında

Geçtiğimiz ay ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu taşıdığından kuşkulandığı Venezuela gemilerini bombalamaya başlamasının ardından Machado, Fox News'a verdiği demeçte, "Bu hayat kurtarmakla ilgili," demişti. "Sadece Venezuelalıların değil, aynı zamanda Amerikan halkının da hayatları söz konusu, çünkü sizin de söylediğiniz ve duyduğumuz gibi Maduro, narko-terörist işbirliği yapısının başı."

Beyaz Saray, ödülü Trump'ın almamasını "siyaset" olarak kınadı

Beyaz Saray sözcüsü Steven Cheung, X sosyal medya hesabından yaptığı, "Başkan Trump barış anlaşmaları yapmaya, savaşları sona erdirmeye ve hayat kurtarmaya devam edecek... Nobel Komitesi, siyaseti barışın önüne koyduğunu kanıtladı," açıklamasıyla Nobel Barış Ödülü komitesini suçladı.



Nobel Barış Ödülünün Machado'ya verilmesini gerekçelendiren komite, Maduro'nun Anayasal engellere karşın Cumhurbaşkanlığında üçüncü dönemini idrak ettiğine dikkat çekerek "Otoriterlik yanlıları iktidarı ele geçirdiğinde, ayağa kalkan ve direnen cesur özgürlük savunucularını takdir etmek çok önemlidir," dedi.

Machado'yu Nobel Barış Ödülü için aday gösterenler arasında henüz senatör olduğu dönemde ağustos 2024'te başka ABD Kongre üyeleriyle birlikte mevcut Trump kabinesinde Dışişleri Bakanı olan Marco Rubio da vardı.

(AEK)