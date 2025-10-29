Venezuela, hava sahasına gizlice giren uçağın engellendiğini bildirdi

Venezuela Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri (FANB), ülkenin izni olmadan hava sahasına giren küçük bir uçağın engellendiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, uçağın uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu ve Karayipler’deki bir adadan geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

Yetkililer, hava sahasına izinsiz giren uçağın FANB tarafından durdurulduğunu ve ardından Kolombiya sınırındaki Apure eyaletine bağlı Romulo Gallegos kırsalında uçağa müdahale edildiğini duyurdu.

Açıklamada, CESSNA 310 tipi uçağın radarlar tarafından tespit edildiği ifade edildi.

Yetkililer, yasa dışı silahlı gruplar ile uyuşturucu kaçakçılarına yönelik güvenlik güçlerinin operasyonlarının süreceğini bildirdi.

FANB, geçen hafta da Kolombiya sınırına yakın iki bölgede uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu düşünülen üç uçağın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Karayipler’deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerikalı uyuşturucu kartelleri ile yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela’da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Yaz sonundan bu yana ABD, Gerald R. Ford uçak gemisi, 3 Arleigh Burke sınıfı destroyer, 3 amfibi saldırı gemisi, bir kruvazör ve bir kıyı savaş gemisi dahil olmak üzere bölgeye 8 savaş gemisi konuşlandırdı. Bu gemiler, deniz piyadeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından destekleniyor.

Aynı operasyon bölgesinde, çok sayıda F-35 ve diğer savaş uçakları da görev yapıyor. (TY)