HABER
Yayın Tarihi: 29 Ekim 2025 09:25
 ~ Son Güncelleme: 29 Ekim 2025 11:37
2 dk Okuma

Venezuela, hava sahasına gizlice giren uçağın engellendiğini bildirdi

ABD, yaz sonundan bu yana bölgeye uçak gemisi ve destroyerlerin de aralarında olduğu 8 savaş gemisi konuşlandırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Venezuela, hava sahasına gizlice giren uçağın engellendiğini bildirdi
Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Venezuela Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri (FANB), ülkenin izni olmadan hava sahasına giren küçük bir uçağın engellendiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, uçağın uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu ve Karayipler’deki bir adadan geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

Yetkililer, hava sahasına izinsiz giren uçağın FANB tarafından durdurulduğunu ve ardından Kolombiya sınırındaki Apure eyaletine bağlı Romulo Gallegos kırsalında uçağa müdahale edildiğini duyurdu.

Venezuela Komünist Partisi'nden Andrade: Anti-kapitalizm olmadan anti-emperyalizm olmaz
Venezuela Komünist Partisi'nden Andrade: Anti-kapitalizm olmadan anti-emperyalizm olmaz
21 Eylül 2025

Açıklamada, CESSNA 310 tipi uçağın radarlar tarafından tespit edildiği ifade edildi.

Yetkililer, yasa dışı silahlı gruplar ile uyuşturucu kaçakçılarına yönelik güvenlik güçlerinin operasyonlarının süreceğini bildirdi.

FANB, geçen hafta da Kolombiya sınırına yakın iki bölgede uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu düşünülen üç uçağın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Karayipler’deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerikalı uyuşturucu kartelleri ile yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela’da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Yaz sonundan bu yana ABD, Gerald R. Ford uçak gemisi, 3 Arleigh Burke sınıfı destroyer, 3 amfibi saldırı gemisi, bir kruvazör ve bir kıyı savaş gemisi dahil olmak üzere bölgeye 8 savaş gemisi konuşlandırdı. Bu gemiler, deniz piyadeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından destekleniyor.

Aynı operasyon bölgesinde, çok sayıda F-35 ve diğer savaş uçakları da görev yapıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
nicolas maduro donald trump Venezueala abd militarizm uyuşturucu kartelleri
YouTube, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun hesabını kapattı
22 Eylül 2025
22 Eylül 2025
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD'nin hedefi rejimimizi devirmek
9 Eylül 2025
9 Eylül 2025
Maduro: Venezuela son 100 yıldaki en büyük tehditle karşı karşıya
2 Eylül 2025
2 Eylül 2025
Maduro: "Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın"
26 Ağustos 2025
26 Ağustos 2025
Maduro: İç savaş çıkartılmasına müsaade etmeyeceğiz
1 Ağustos 2024
1 Ağustos 2024
ABD'den, Maduro'ya "Uluslararası Uyuşturucu Kaçakçılığı" Suçlaması
27 Mart 2020
27 Mart 2020
Venezuela'da Son Durum: ABD'den Müdahale, Maduro'dan "Başarısızlıkla Sonuçlandı" Açıklaması
1 Mayıs 2019
1 Mayıs 2019
VENEZUELA KRİZİNDE SON DURUM
Maduro Venezuela Ordusunu Sınıra Konuşlandırdı
20 Şubat 2019
20 Şubat 2019
YouTube, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun hesabını kapattı
22 Eylül 2025
22 Eylül 2025
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD'nin hedefi rejimimizi devirmek
9 Eylül 2025
9 Eylül 2025
Maduro: Venezuela son 100 yıldaki en büyük tehditle karşı karşıya
2 Eylül 2025
2 Eylül 2025
Maduro: "Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın"
26 Ağustos 2025
26 Ağustos 2025
Maduro: İç savaş çıkartılmasına müsaade etmeyeceğiz
1 Ağustos 2024
1 Ağustos 2024
ABD'den, Maduro'ya "Uluslararası Uyuşturucu Kaçakçılığı" Suçlaması
27 Mart 2020
27 Mart 2020
Venezuela'da Son Durum: ABD'den Müdahale, Maduro'dan "Başarısızlıkla Sonuçlandı" Açıklaması
1 Mayıs 2019
1 Mayıs 2019
VENEZUELA KRİZİNDE SON DURUM
Maduro Venezuela Ordusunu Sınıra Konuşlandırdı
20 Şubat 2019
20 Şubat 2019
