Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD’nin hedefi rejimimizi devirmek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayip Denizi’ndeki askeri hareketliliğine ilişkin, Başkent Karakas’ta özel bir televizyon kanalına konuştu.

Maduro, Washington’un Venezuela’yı hedef almasını “uyuşturucuyla mücadele kisvesi altında yürütülen bir kampanya” olarak değerlendirdi.

ABD’ye tepki gösteren Maduro, Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, şöyle dedi:

Venezuela’yı kimse aşağılayamaz, ABD’nin aşağılamasını asla kabul etmeyeceğiz. Venezuela’daki hiçbir kuşak emperyalizme boyun eğmeyecek. Asla, ne bugün ne de yarın. Uyuşturucu bahanesiyle bize saldırmaya çalışıyorsunuz ama biz bunun farkındayız. Asıl niyetiniz rejimimizi devirmek ve zenginliklerimizi almak. Buna karşı hem orduyu hem halkı savunmaya hazır hale getiriyoruz. ABD bu konuyla gerçekten ilgilenmiyor. Vatandaşlarının yüksek uyuşturucu tüketiminden kaynaklanan ciddi bir halk sağlığı sorununu çözmek için çok az çabalıyor.

“Bizi savaşa sürüklemek istiyorlar”

Dünya Gümrük Örgütü verilerine atıfta bulunan Maduro, ABD’ye giden Kolombiya menşeli kokainin yüzde 70’inin Ekvador limanlarından çıktığını söyledi.

Uluslararası medyanın tutumunu da eleştiren Maduro, “Haberlere bakıyorum, Venezuela ile ABD arasında gerilim olduğu söyleniyor. Öyle bir şey yok, ortada ABD'nin Venezuela’ya yönelik saldırgan tutumu var. Uluslararası haber ajanslarının çoğu ‘gerilim artıyor’ diye yazıyor ve ‘Maduro milis güçlerini harekete geçirdi’ diyor. Ne yapacaktık yani?” dedi.

ABD halkına da seslenen Maduro, “Bizi Güney Amerika’da bir rejim değişikliği ve Venezuela halkının petrol, gaz ve altın kaynaklarını çalmak amacıyla savaşa sürüklemek istiyorlar,” diye konuştu.

