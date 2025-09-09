ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Eylül 2025 09:28
 ~ Son Güncelleme: 9 Eylül 2025 09:36
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD’nin hedefi rejimimizi devirmek

“Haberlere bakıyorum, Venezuela ile ABD arasında gerilim olduğu söyleniyor. Öyle bir şey yok, ortada ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırgan tutumu var.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD’nin hedefi rejimimizi devirmek
Fotoğraf: Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun X hesabı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayip Denizi’ndeki askeri hareketliliğine ilişkin, Başkent Karakas’ta özel bir televizyon kanalına konuştu.

Maduro, Washington’un Venezuela’yı hedef almasını “uyuşturucuyla mücadele kisvesi altında yürütülen bir kampanya” olarak değerlendirdi.

ABD’ye tepki gösteren Maduro, Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, şöyle dedi:

Venezuela’yı kimse aşağılayamaz, ABD’nin aşağılamasını asla kabul etmeyeceğiz. Venezuela’daki hiçbir kuşak emperyalizme boyun eğmeyecek. Asla, ne bugün ne de yarın. Uyuşturucu bahanesiyle bize saldırmaya çalışıyorsunuz ama biz bunun farkındayız.

Asıl niyetiniz rejimimizi devirmek ve zenginliklerimizi almak. Buna karşı hem orduyu hem halkı savunmaya hazır hale getiriyoruz. ABD bu konuyla gerçekten ilgilenmiyor. Vatandaşlarının yüksek uyuşturucu tüketiminden kaynaklanan ciddi bir halk sağlığı sorununu çözmek için çok az çabalıyor.

“Bizi savaşa sürüklemek istiyorlar”

Dünya Gümrük Örgütü verilerine atıfta bulunan Maduro, ABD’ye giden Kolombiya menşeli kokainin yüzde 70’inin Ekvador limanlarından çıktığını söyledi.

Uluslararası medyanın tutumunu da eleştiren Maduro, “Haberlere bakıyorum, Venezuela ile ABD arasında gerilim olduğu söyleniyor. Öyle bir şey yok, ortada ABD'nin Venezuela’ya yönelik saldırgan tutumu var. Uluslararası haber ajanslarının çoğu ‘gerilim artıyor’ diye yazıyor ve ‘Maduro milis güçlerini harekete geçirdi’ diyor. Ne yapacaktık yani?” dedi.

ABD halkına da seslenen Maduro, “Bizi Güney Amerika’da bir rejim değişikliği ve Venezuela halkının petrol, gaz ve altın kaynaklarını çalmak amacıyla savaşa sürüklemek istiyorlar,” diye konuştu.

Maduro: Venezuela son 100 yıldaki en büyük tehditle karşı karşıya
Maduro: Venezuela son 100 yıldaki en büyük tehditle karşı karşıya
2 Eylül 2025

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerikalı uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson adlı savaş gemilerini göndermişti.

Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücü seferber ettiğini ve “herhangi bir saldırıyı püskürtmeye” hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Venezuela’da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti. (TY)

