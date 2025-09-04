ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 4 Eylül 2025 15:29
 ~ Son Güncelleme: 4 Eylül 2025 15:41
2 dk Okuma

Venedik’te Filistinli Hind Receb’in hikâyesinin anlatıldığı filme övgü

Ödüllü oyuncu Joaquin Phoenix, festivale film ekibiyle beraber gelerek destek verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Venedik’te Filistinli Hind Receb’in hikâyesinin anlatıldığı filme övgü

Sinemanın en prestijli festivallerinden Venedik Uluslararası Film Festivali, 27 Ağustos’ta İtalya’nın Lido Adası’nda başladı.

Bu yıl 82’ncisi düzenlenen festival, 6 Eylül’de sona erecek.

Festivalde dün (3 Eylül) 5 yaşındaki Filistinli Hind Receb’in hikâyesinin anlatıldığı The Voice of Hind Rajab (Hind Receb’in Sesi) filminin dünya prömiyeri yapıldı.

Festivalin büyük ödülü “Altın Aslan” için yarışan filmin ekibi, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Basın toplantısının başında, filmin Tunuslu yönetmeni Kaouther Ben Hania, oyuncular Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury ve Amer Hlehel, gazeteciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Bu arada, ödüllü oyuncu Joaquin Phoenix, festivale film ekibiyle beraber gelerek destek verdi.

Joaquin Phoenix, festivale “Gazze'deki Soykırıma Durdurun” (Stop Genocide at Gaza) yazan rozet takarak katıldı, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

“Ağlayan bir çocuğun hikâyesi”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, oyunculardan Kilani, gazetecilerin sorularından önce tüm film ekibi adına bir açıklama yaparak, İsrail’in Gazze'de devam eden saldırılarına tepki gösterdi.

Kilani, “Yetmedi mi? Toplu katliamlar, açlık, insanlıktan çıkarma, yıkım, süregelen işgal? Yeter artık. Hind’in sesi, son iki yılda öldürülen on binlerce çocuktan biri. Yaşama, hayal kurma, onurlu bir şekilde var olma hakkına sahip her kızın ve her oğlun sesi ve tüm bunlar, gözlerini kırpmadan çalınıyor. Her sayının ardında, asla anlatılamayan bir hikâye var. Hikâyesi, ağlayan bir çocuğun hikâyesi. Tek bir çocuk bile hayatta kalmak için yalvarmaya zorlandığında kimse huzur içinde yaşayamaz,” dedi.

Filmin oyuncularından Malhees de “Filistinliyim, bu yüzden son birkaç yılda olan her şeyi yaşadım. Bu benim için bir film değil, yaşadığım bir hayat,” dedi.

Film hakkında

5 yaşındaki Filistinli Hind Receb.

Tunuslu yönetmen Ben Hania’nın yazıp yönettiği film, İsrail ordusunun, Gazze’ye düzenlediği saldırı sırasında, Receb ile acil durum çağrısı alan ve ona ambulans gönderebilmek için onu hatta tutmaya çalışan Filistin Kızılay’ı gönüllüleri arasındaki görüşmelerin orijinal ses kayıtlarını kullanıyor.

5 yaşındaki Receb ve ailesinin aracı, İsrail güçlerinin, 29 Ocak 2024’te Gazze Şeridi’nde işlediği katliamlar ve işgal nedeniyle güvenli bir alan kalmayan kentte sığınacak yer ararken vurulmuştu.

Saldırı sırasında araçta bulunan 5 akrabası hayatını kaybeden Receb, Filistin Kızılayı yetkililerine telefonla ulaşarak, “Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum. Çok korkuyorum, lütfen birini gönderin,” diyerek üç saat boyunca yardım istemiş; ancak İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle kurtarılamamıştı.

Receb’in hikâyesini konu alan film, 82. Uluslararası Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarışan eserler arasında, sinema otoritelerince öne çıkan bir yapım olarak değerlendiriliyor. (TY)

