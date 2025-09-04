Venedik’te Filistinli Hind Receb’in hikâyesinin anlatıldığı filme övgü

Sinemanın en prestijli festivallerinden Venedik Uluslararası Film Festivali, 27 Ağustos’ta İtalya’nın Lido Adası’nda başladı.

Bu yıl 82’ncisi düzenlenen festival, 6 Eylül’de sona erecek.

Festivalde dün (3 Eylül) 5 yaşındaki Filistinli Hind Receb’in hikâyesinin anlatıldığı The Voice of Hind Rajab (Hind Receb’in Sesi) filminin dünya prömiyeri yapıldı.

Festivalin büyük ödülü “Altın Aslan” için yarışan filmin ekibi, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Basın toplantısının başında, filmin Tunuslu yönetmeni Kaouther Ben Hania, oyuncular Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury ve Amer Hlehel, gazeteciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Bu arada, ödüllü oyuncu Joaquin Phoenix, festivale film ekibiyle beraber gelerek destek verdi.

Joaquin Phoenix, festivale “Gazze'deki Soykırıma Durdurun” (Stop Genocide at Gaza) yazan rozet takarak katıldı, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

“Ağlayan bir çocuğun hikâyesi”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, oyunculardan Kilani, gazetecilerin sorularından önce tüm film ekibi adına bir açıklama yaparak, İsrail’in Gazze'de devam eden saldırılarına tepki gösterdi.

Kilani, “Yetmedi mi? Toplu katliamlar, açlık, insanlıktan çıkarma, yıkım, süregelen işgal? Yeter artık. Hind’in sesi, son iki yılda öldürülen on binlerce çocuktan biri. Yaşama, hayal kurma, onurlu bir şekilde var olma hakkına sahip her kızın ve her oğlun sesi ve tüm bunlar, gözlerini kırpmadan çalınıyor. Her sayının ardında, asla anlatılamayan bir hikâye var. Hikâyesi, ağlayan bir çocuğun hikâyesi. Tek bir çocuk bile hayatta kalmak için yalvarmaya zorlandığında kimse huzur içinde yaşayamaz,” dedi.

Filmin oyuncularından Malhees de “Filistinliyim, bu yüzden son birkaç yılda olan her şeyi yaşadım. Bu benim için bir film değil, yaşadığım bir hayat,” dedi.