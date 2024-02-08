Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nda Karamustafa’nın 'Oyuk Ve Kırık Dökük: Bir Dünya Hâli' eseri sergilenecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu bu yıl Gülsün Karamustafa’nın mekâna özel ürettiği eseri "Oyuk ve Kırık Dökük: Bir Dünya Hâli" başlıklı yerleştirmeye evsahipliği yapacak.

Gülsün Karamustafa'nın 'Hapishane Resimleri' Tate Modern'de

Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi, 20 Nisan-24 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Sanatçının Venedik Bienali için üzerinde çalıştığı yeni eseri, dünyanın savaşlar, afetler, doğa ve çevre sorunları gibi zorluklarla karşı karşıya kalması sonucu ortaya çıkan acıları, kaybolan değerleri ve zayıflayan insan ilişkilerini ele alıyor. Karamustafa bu eserinde, günlük nesneler üzerinden yeni anlamlar yaratma geleneğini devam ettirerek, yaşanan olayların ardında bıraktığı boşluk, oyuk ve kırıklıkların izlerini, farklı objeler aracılığıyla mekâna taşımayı amaçlıyor.

Gülsün Karamustafa’nın kaleminden Oyuk ve Kırık Dökük: Bir Dünya Hâli: “Etrafımda akıp giden ve insanlığı tehdit eden savaşlar, depremler, göçler, nükleer tehlike, durmadan hırpalanan doğa ve çevre sorunları nedeniyle bütünüyle içi boşaltılmış bir dünya hâliyle uğraşıyorum. Giderek hızına yetişemediğimiz gündemin sıradanlaştırdığı yıkımlar, birbirini pek yakın aralıklarla izleyen öngörülemeyen acılar, kof değerler, kimlik mücadeleleri, kırılgan insan ilişkilerinin yarattığı boşluk, oyukluk ve kırıklık olgusunu mekânda duygusal ve fiziksel olarak var etmeye çalışıyorum. […] Dünya, üzerinde sürekli yer değiştirilen bir savaş alanı...”

Gülsün Karamustafa kimdir?

Güncel sanatçı. 1970'lerden itibaren eserlerinde göç, feminizm, toplumsal cinsiyet rolleri ve sömürgecilik tarihi gibi konulara odaklanıyor. Eserleri Tate Modern, Londra, Guggenheim Müzesi, New York, Contemporary Art Chicago, Modern Sanatlar Müzesi, Paris, Ludwig Müzesi, Köln, Mumok, Viyana, İstanbul Modern ve Arter koleksiyonlarının yanı sıra, nitelikli özel koleksiyonlarda da yer alıyor.

Avrupa ve Kuzey Amerika'daki kişisel sergilerinin yanı sıra aralarında İstanbul, São Paulo, Kwang-ju, Kiev ve Sevilya'nın da bulunduğu birçok uluslararası bienale katılarak büyük ilgi gördü.

Atıf Yılmaz ile pek çok farklı filminde yakın olarak çalıştı. Füruzan'ın aynı adlı eserinden uyarlanan "Benim Sinemalarım" adlı filmin yönetmenliğini yine Füruzan ile birlikte yaptı.

Karamustafa, 1969'da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olduktan kısa bir süre sonra bir siyasi kaçağı gizlediği için altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı. "Hapishane Resimleri" (1972) serisi o hapis yıllarını anlatıyor: Canlı kırmızılar, portakallar, morlar ve maviler içinde kadınları tasvir etmişti.

2 Aralık 1946 Ankara doğumlu.

(AÖ)