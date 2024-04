Venedik Bienali'nde Filistin yanlısı gösteri: İsrailli sanatçı, ateşkes olana dek pavyonunu açmayacak

20 Nisan’da başlayacak Venedik Bienali öncesi kentte Filistin yanlısı gösteri düzenlendi. "Soykırım Değil Sanat İttifakı (Art Not Genocide Alliance - ANGA)" isimli uluslararası grubun düzenlediği gösteride İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik askeri harekatına verilen uluslararası destek protesto edildi. Topluluk, Venedik Bienali'nin dünkü ön gösterimini yarıda keserek yürüyüşe geçti.

SHAME ON YOU GERMANY FOR POLITICAL OPPRESSION



SHAME ON YOU



SHUT IT DOWN!#BiennaleArte2024 #labiennaledivenezia #venicebiennale #venicebiennale2024 #foreignerseverywhere #labiennaledivenezia2024​​​​​​​ #nodeathinvenice pic.twitter.com/FFWdI9B3Nr