Venedik Bienali'nde Filistin yanlısı gösteri: İsrailli sanatçı, ateşkes olana dek pavyonunu açmayacak

20 Nisan’da başlayacak Venedik Bienali öncesi kentte Filistin yanlısı gösteri düzenlendi. "Soykırım Değil Sanat İttifakı (Art Not Genocide Alliance - ANGA)" isimli uluslararası grubun düzenlediği gösteride İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik askeri harekatına verilen uluslararası destek protesto edildi. Topluluk, Venedik Bienali'nin dünkü ön gösterimini yarıda keserek yürüyüşe geçti.

https://www.theartnewspaper.com/'tan Melissa Gronlund'un haberine göre grup, ABD ve İsrail pavyonlarının önünden başlayıp daha sonra Fransa, İngiltere ve Almanya pavyonlarına doğru ilerledi. Batılı ülkeler ile İsrail devleti arasındaki ilişkilere ve özellikle ABD ve Almanya'nın silah ihraç etmedeki rolüne dikkat çekildi.

ANGA, web sitesinde yer alan açıklamaya göre "sanat dünyasındaki olağan gidişatı" kesintiye uğratmak için Çarşamba günkü eylemin yanı sıra Filistinli sanatçıların yer aldığı bir sergi düzenledi.

İsrailli sanatçı Venedik Bienali'ndeki pavyonunu açmayacak

Öte yandan dün ise İsrail'i temsil eden sanatçı Ruth Patir ile küratörler Mira Lapidot ve Tamar Margalit, ateşkes sağlanana ve rehineler serbest bırakılana kadar pavyonun kapatılacağını duyurdu.

İsrail'in Venedik Bienali'nden men edilmesi için imza kampanyası

AA'da yer alan haberde İtalya'da bu hafta başlayacak Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi'nde yer alan İsrail Pavyonu'ndaki eserin sahibi sanatçı Ruth Patir, ateşkes sağlanana ve rehineler serbest bırakılana dek pavyonun kapalı kalacağını duyurdu.

16 Nisan’da İsrail Pavyonu'na gelenler, "Ateşkes sağlanana ve Hamas'ın elindeki rehineler serbest bırakılana dek kapalı kalacak" duyurusuyla karşılaştı.

Haberlerde, söz konusu kararın eser sahibi Patir ve küratörlere ait olduğu ifade edilirken, Patir'in sergiyi iptal etmek yerine, "rehinelerin aileleri ve değişim isteyen İsrail toplumuna dayanışma göstermek için böyle bir karar aldığı" belirtildi.

Patir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kültürel boykotu reddediyorum ama hayata saygının olmadığı bir zamanda kırılganlıktan bahseden bir proje sunmakta güçlük çekiyorum." ifadesini kullandı.(AÖ)