Velvele'den yeni podcast: Hatıra Defteri yayında

Velvele'den yeni podcast.

Velvele ekibi yeni podcast'i şöyle anlatıyor:

"Yazı işleri toplantılarından birinde editörlerden biri “LGBTİ+ hareketinin bir hatıra defteri olsa, neler yazardık?” diye sordu. Diğeri, “Aslında o hatıraların tanıklarıyla konuşsak harika bir arşiv oluşur,” diye ekledi. Bir diğer editör de “Bundan çok iyi bir podcast serisi olur.” dedi"

"Türkiye LGBTİ+ hareketinin tarihindeki önemli olayları tanıklarıyla ya da emek verenleriyle konuştuğumuz Hatıra Defteri adlı seri böyle doğdu."



Hatıra Defteri’nin sayfalarında neler var?

Jilet Sebahat ile 2003 Onur Yürüyüşü

Evren Aşık ile geç 90’lar/erken 2000’ler queer gece hayatı

Pozitif Dayanışma’dan Barış Ozan ile Türkiye’deki HIV aktivizminin tarihi

Erdem Gürsu ile Baki Koşar Nefret Suçlarıyla Mücadele Haftası

Nalan ve Sedat ile Mersin Onur Yürüyüşü

Yeşim Başaran ile Bursa Onur Yürüyüşüne yönelik linç girişimi

Sinan Göknur ile Voltrans

Özgür Gür ile üniversitelerdeki LGBTİ+ örgütlenmeleri

Yener Bayramoğlu ile Hormonlu Domates Ödülleri

Seyhan Arman ile LGBTİ+ aktivizminin dünü ve bugünü



Muamma LGBTİ+ Derneği’nin işbirliği ve Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteğiyle hazırladığımız Hafıza-i Beşer dosyasında müjdeledikleri iki (diğeri için: Arkadaşlar Arasında) podcast serisinden biri olan Hatıra Defteri’nin 10 bölümünü dinleyebileceğiniz platformlar şöyle:

Apple Podcast

Spotify

Google Podcast

RadioPublic

Pocket Casts



Sunan: Fulden Jilet Sebahat, 2003 haziranının son pazar gününde İstiklal Caddesi'nde 30-40 kişi ile yapılan ve bugünlere değin lubunyalara güç veren Onur Yürüyüşünü anlatıyor. Bölüm no: 2

Bölüm başlığı: Evren Aşık ile Geç 90'lar, Erken 2000'ler Queer Gece Hayatı

Sunan: Bawer Evren Aşık, Türkiye LGBTİ+ mücadelesinin sokağa çıkmasından hemen öncesine denk gelen İstanbul’un şaşalı queer gece hayatını anlatıyor. Bölüm no: 3

Bölüm başlığı: Sinan Göknur ile Voltrans Sunan: İlker 2010’lu yılların ilk yarısında kurulan trans erkek dayanışması Voltrans’ı kurucu üyelerinden Sinan Göknur anlatıyor. Bölüm no: 4

Bölüm başlığı: Erdem Gürsu ile Baki Koşar Nefret Suçlarıyla Mücadele Haftası

Sunan: Bawer Siyah Pembe Üçgen Derneği’nin kurucularından biri olan Erdem Gürsu, 2006 yılında bir nefret cinayetine kurban giden eşcinsel gazeteci Baki Koşar adına düzenledikleri haftayı anlatıyor. Bölüm no: 5

Bölüm başlığı: Nalan ve Sedat ile Mersin Onur Yürüyüşü

Sunan: Fulden Mersin Onur Haftası Komitesi’nden Nalan ve Sedat, 2015’ten bu yana düzenlenen Mersin Onur Haftasının göz bebeği Mersin Onur Yürüyüşü’nü anlatıyor. Bölüm no: 6

Bölüm başlığı: Seyhan Arman ile LGBTİ+ aktivizminin dünü ve bugünü

Sunan: İlker Oyuncu ve aktivist Seyhan Arman ile 2000’li yıllarda LGBTİ+ aktivizminin nasıl dönüştüğünü konuştuk. Arman, trans örgütlenmesinin hareketi nasıl ileriye taşıdığını anlatırken hareketin bugününe dair fikirlerini de bizlerle paylaştı. Bölüm no: 7

Bölüm başlığı: Yeşim Başaran ile Bursa Onur Yürüyüşüne Yönelik Linç Girişimi

Sunan: Bawer

2006 yılında Bursa Gökkuşağı Derneği’nin şehirde düzenlemek istediği ilk Onur Yürüyüşüne katılanlar Bursaspor taraftarlarınca linç edilmeye çalışılmışlardı. O gün orada olan Lambdaistanbul gönüllüleri Yeşim Başaran ve editörümüz Bawer birlikte hafıza tazeliyorlar. Bölüm no: 8

Bölüm başlığı: Özgür Gür ile Üniversitelerde LGBTİ+ Örgütlenmeleri

Sunan: Fulden Özgür Gür, yolları farklı dönemlerde ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması’ndan geçen editörümüz Fulden’e üniversiteleri LGBTİ+’lar için bir dayanışma ve mücadele alanı haline getiren toplulukların tarihine ilişkin tanıklığını ve bu sürecin ÜniKuir’e nasıl dönüştüğünü anlatıyor. Bölüm no: 9

Bölüm başlığı: Barış Ozan ile Türkiye'de HIV Aktivizmi

Sunan: İlker Bu bölümde aktivist ve akran danışmanı Barış Ozan Türkiye’deki HIV aktivizminin tarihini anlatıyor ve Pozitif Dayanışma’nın faaliyetlerinden bahsediyor. Bölüm no: 10

Bölüm başlığı: Yener Bayramoğlu ile Hormonlu Domates Ödülleri

Sunan: Bawer İlk kez Lambdaistanbul tarafından dağıtılan, ardından bağımsız bir yapıya dönüşen Onur Haftası organizasyonu tarafından verilmeye devam edilen Hormonlu Domates Ödülleri’ni hayata geçiren ekipten Yener Bayramoğlu ve editörümüz Bawer, ödülün nasıl doğduğunu ve yıllar içerisinde geçirdiği evrimi konuşuyor.

(EMK)